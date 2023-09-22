Позицию через петицию

Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля.

Как пояснил сенатор Руслан Рустемов, для обязательного рассмотрения петиции определяются пороговые значения голосов, которые ее поддерживают. Так, в районах при населении 50 тыс. человек должно быть 2,5 тыс. голосов, для остальных населенных пунк­тов – не менее 5% от численности населения.

На районном уровне по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов, при численнос­ти населения более 50 тыс. должно быть 5 тыс. голосов, для остальных – не менее 10% населения. На областном уровне по вопросам компетенции акиматов – 1% населения соответствующей административно-территориальной единицы. На областном уровне по вопросам, отнесенным к компетенции маслихатов, – не менее 2% населения соответствующей административно-территориальной единицы. На республиканском уровне по вопросам, относящимся к компетенции Правительства, – не менее 50 тыс. голосов.

Разработчики считают, что принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие гражданам в управлении делами государства.

Как подчеркнул председатель Сената Маулен Ашимбав, легитимность петиций позволит гражданам доводить до уполномоченных органов свои потребности и инициативы.

– Законы направлены на обеспечение прозрачности работы и подотчетности государственных органов и квазигосударственного сектора перед обществом. Введен дополнительный механизм выражения мнения граждан – институт петиций. Данные нормы позволят обеспечить учет мнения граждан при принятии важных решений. Уверен, одобрен­ные сегодня законы будут способствовать укреплению общест­венного доверия к государственным органам и в целом развитию нашей страны, – отметил спикер Сената.

В ходе обсуждения сенатор Бибигуль Жексенбай отметила, что рассматриваемые законы предполагают участие рядовых казахстанцев в организации, проведении общественного контроля и крайне актуальны для нашего общества. Вместе с тем, считает она, самыми злободневными вопросами для общественности стали те из них, что связаны с бюджетными расходами на социальные нужды и строительство социальных и иных объектов и возможностью для общественности проведения контроля над формированием тарифов субъектами естественной монополии.

– Насколько эти законы позволят общественности проверять ход реализации государственного бюджета, а также осущест­влять непосредственный конт­роль за формированием тарифов субъектов естественной монополии? – спросила сенатор.

Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров подчеркнул, что каждый гражданин имеет право отслеживать расходование бюджетных средств или полноту предоставляемых государством услуг.

– Что касается бюджета, то у каждого гражданина будет возможность через общественный контроль отслеживать формирование, составление госбюджета, а также реализацию госпрограмм, проектов. Если говорить о возможности отслеживания тарифообразования – одним из способов общественного контроля являет­ся общественная экспертиза. В этой связи граждане смогут с привлечением экспертов проводить общественную экспертизу по тарифообразованию и давать свои предложения не только субъектам естественных монополий, но и госорганам. Вообще, данный институт общест­венного контроля позволит минимизировать коррупционные риски, стимулировать открытость госорганов, – сказал вице-министр.

Озвучили в ходе заседания сенаторы и свои депутатские запросы. Так, сенатор Асем Рахметова выразила обеспокоенность качеством питьевой воды и инфраструктуры в Северо-Казахстанской области, а Мурат Кадырбек призвал Правительство возобновить финансирование проектов, связанных с водоснабжением орошаемых земель в регионах Туркестанской области и городе Туркестане. Еще одним решением проблемы в области сенатор назвал необходимость строительства водохранилищ.

Внимание на дефиците электроэнергии, связанном с бурным ростом туризма в зонах отдыха сел Акши и Коктума области Жетысу, акцентировал Амангельды Толамисов. В этой связи депутат отметил необходимость строительства высоковольтных линий электропередачи и подстанций. Бекболат Орынбеков обозначил сложности реализации ряда инфраструктурных проектов, имеющих ключевое значение для жителей Жамбылской области, а депутат Бибигуль Жексенбай озвучила проблемы социального обеспечения медицинских работников.