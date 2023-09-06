Познать дух казахского народа

Чемпион мира, Европы и Азии по пауэрлифтингу, чемпион Казахстана по бодибилдингу, а ныне успешный спортивный менеджер хорошо знаком алматинцам и всем приближенным к спорту. Он – пионер фитнес-индустрии Казах­стана, начинал тренером в первом алматинском фитнес-центре более 20 лет назад и прошел все должности до управляющего директора.

Тринадцать лет назад команда Тена начала выдавать на рынок по одному новому проекту в год. У всех у них одна миссия – оздоровление казахстанцев. Самым удачным и массовым можно назвать Алматинский марафон. Именно Валихан Тен со товарищи задали эту тенденцию и теперь проводят марафоны также в Астане и Туркестане и в целом продолжают развивать беговое сообщество и скандинавскую ходьбу.

Также они начали продвигать триатлон, когда он еще не был таким мейнстримом, как сейчас. Кроме руководства Федерацией пауэрлифтинга РК, Валихан последние семь лет возглавляет Федерацию триатлона города Алматы, а также два года является президентом алматинской Федерации велоспорта.

Помимо всего прочего, Валихан Тен является популярной медиаперсоной. Девять лет он ведет YouTube-канал «Другой ты» о развитии различных видов спорта, двигательной активности и правильном питании. А также написал две книги – «Другой ты», ставшую бестселлером в странах СНГ, и «Биохакинг твоего тела», переведенную в том числе на казахский язык.

Рассуждая о развитии спорта в нашей стране, Валихан сетует на недостаточную его поддерж­ку, но не в плане наличия ресурсов, а в связи с кадровым дефицитом. Спортивные менеджеры часто сменяются, а выделяемые средства нередко не доходят до конечного потребителя.

– Во всем мире благосостояние страны оценивается в том числе и по развитию спорта. Спорт – это социальный лифт для молодежи из отдаленных районов или неблагополучных семей. Талантливых детей у нас больше, чем в любой другой стране, вопрос в том, чтобы их идентифицировать и вывести на достойный уровень, – говорит Валихан.

Однако, помимо профессиональных навыков, наш герой, безусловно, интересен своей мультикультурностью. Его отец наполовину русский, наполовину кореец, выходец из России. Мама – казашка. В Саратове они учились вместе в университете, поженились, а когда Валихан окончил первый класс, переехали в Алматы.

– Я не могу стопроцентно отнести себя к той или иной национальности, – делится спортсмен. – Я – казахстанец! И хочу сказать, что любовь к Родине, воспитавшей и вырастившей меня, даже сильнее, чем если бы я был «чистым» казахом.

При этом Валихан с удовлетворением отмечает, что ощущает любовь казахстанцев к себе, и никто особо не разбирается, почему у него такое необычное ФИО с казахским именем, русским отчеством и корейской фамилией.

– Казахстан – одна из немногих стран, которая на понятийном уровне объединила ментальность многих народов. У меня много друзей живут в других странах СНГ, и там вопрос о коренном происхождении стоит более жестко. Здесь такого нет. Многонациональность – уникальная особенность Казахстана, – размышляет мой собеседник.

Что касается казахского языка, то с детства Валихан на нем не говорил. Вот его младшая сестра, которая по приезде в Казахстан была слишком мала, знает казахский хорошо благодаря тому, что узнала его еще в раннем возрас­те. Сам Валихан активно занялся изучением казахского год назад и уже почти все понимает и даже пытается говорить. Кстати, все его сотрудники также продолжают учиться, в компании даже есть собственный корпоративный репетитор по языку.

– Считаю, что знание казахского языка приоритетно для любого казахстанца. Может быть, даже сначала нужно знать язык, а потом уже Конституцию, именно в такой последовательности, – признается наш герой. – Когда я начал изучать казахский, то осознал всю его глубину, то, что саму ментальность, душевность казахов невозможно передать на русском языке. Даже одну и ту же песню, например Батыра, можно перевести, но на русском она не передает всей палитры красок. Чтобы понять дух казахского народа, нужно знать казахский язык – это несомненно. И я всячески стремлюсь к этому.

Многонациональность в семье Тена не закончилась на нем самом. Валихан женился на русской девушке Ольге, и сейчас они воспитывают четверых чудесных детей с трудно определяемой по внешности национальностью.

Хотя сам этот вопрос – принадлежности к какой-либо этнической группе – в семье и не стоит, главное – какой ты человек, чем увлекаешься и что проповедуешь. Тены дружно отмечают все праздники: и казахские, и корейские, и русские, одинаково часто готовят бешбармак и кимчи, стараются чтить свои корни и уважать представителей всех наций. В этом, наверное, и заключается секрет согласия и единства в этой конкретной семье и во всей нашей стране.