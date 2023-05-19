Правила перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет принимают в РК

С проектом постановления можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 31 мая.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство обороны РК разработало проект постановления Правительства «Об утверждении Правил перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема», сообщает Kazpravda.kz.

Проект разработан с целью приведения правил в соответствие с Социальным кодексом Республики Казахстан, отметили в министерстве.

С полным текстом проекта постановления Правительства можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 31 мая по ссылке.