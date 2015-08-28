Правила рациональной гибкости

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Досжан АЙТУ
По мнению Юкки Максимайнена, сегодня на глобальном рынке энергоресурсов еще не происходит никаких фатальных потрясений, связанных с ценовым пикированием до критического уровня. Были периоды, когда мировые цены на нефть и металлы были гораздо ниже, чем сейчас, но в тот момент никто не рассмат­ривал ситуацию как критическую.

– В бытность трейдером на рынке энергоресурсов я знал времена, когда цена на нефть была 15 и 20 долларов за баррель. И эти уровни в тот момент всем казались нормальными, – сказал спикер.

По его мнению, весьма вероятно, что относительно низкие цены на сырьевые ресурсы сохранятся еще долго. Возможно также, что глобальное экономическое развитие будет сопровождаться периодами турбулентности финансовых и других рынков. В этих условиях те экономики, которые сумели выстроить гибкую производственно-технологическую структуру, именно они смогут более успешно адаптироваться к новым условиям и продолжать устойчивое развитие.

В этом контексте экономика Казахстана, как считает Юкки Максимайнен, имеет несколько реальных сторон гибкости. Во-первых, важно, что Казахстан не является бедной страной. С точки зрения ВВП на душу населения Казахстан находится на одном уровне с Россией и даже впереди Бразилии, которая в течение нескольких лет рассматривалась мировыми экспертами в качестве положительного примера экономической состоятельности. Этот потенциал Казахстану необходимо сохранить, не допуская его падения, поскольку он служит буфером в условиях периодических кризисов.

Другая особенность казахстанской экономики – это опыт успешного преодоления мировых экономических кризисов. Казахстан не впервые сталкивается с глобальными шоками и за это время сумел не только получить опыт, но и выработать определенную антикризисную стратегию, которая признана одной из лучших среди аналогичных мировых практик. Данный опыт – это вклад в мировой антикризисный процесс и, конечно же, является большим преимуществом Казахстана, демонстрирующим его способность адекватно реагировать на глобальные экономические вызовы.

Важно также, что Казахстан имеет относительно низкий уровень внешнего долга на своем балансе – 12% от ВВП. В глобальном и региональном масштабах это один из самых низких уровней внешней задолженности, что дает лишние бонусы Казахстану в плане быстрой адаптации к текущим условиям и сохранения стабильных параметров развития.

В числе факторов, ограничивающих гибкость экономики страны, по мнению главы филиала McKinsey Company, преобладающее значение сырьевого экспорта, ориентированного преимущественно на рынки КНР и России. В условиях, когда основные региональные торговые партнеры Казахстана сталкиваются с периодом "длительной неопределенности", республике следует ускорить процессы диверсификации части экспорта на другие рынки.

Низкая кредитоспособность банковского сектора при большой доле невыплаченных займов, а также слабый уровень урбанизации в стране остаются острыми гранями экономики, считает зарубежный экономист. В одном случае это не способствует росту деловой активности бизнеса и самого финансового сектора, в другом – накладывает нагрузку на социальную грань экономики.

По мнению спикера, по многим совокупным параметрам развития Казахстан можно сравнить с такими странами, как Австралия, Чили и Канада. Опыт этих и других стран по преодолению кризисов показывает, что все они в трудные времена, связанные с отсутствием внешнего фондирования, выходили из положения, поддерживая наиболее доходную часть экономики. Словом, в нашем случае предлагается поддерживать лишь ту часть бизнеса, которая обладает конкурентоспособностью. Что же, спрашивается, делать остальным? Очевидно, затягивать туже пояса, дабы сохранить гибкость талии.

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