Правильное толкование ислама важно для укрепления духовного развития страны
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Асель Шаяхмет
Завершается священный для мусульман месяц Рамазан. В этом году начало 30-дневного поста совпало с празднованием Наурыза. Этот факт подчеркнул и Глава государства во время своего выступления на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Соблюдающих пост во время Рамазана казахстанцев из года в год становится больше. С одной стороны, это хорошая тенденция, когда люди приходят к решению поститься вполне осознанно, имея благие цели и намерения. Когда аскеза соблюдается не только на физическом уровне, связанном с определенным временем принятия пищи, но и на духовном. Причем второе гораздо важнее. И вот здесь начинается, пожалуй, самое интересное.