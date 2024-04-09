Правильное толкование ислама важно для укрепления духовного развития страны

Порой складывается такое впечатление, что некоторые наши сограждане не совсем правильно понимают суть священного Рамазана, собственно, как и ислама в целом. Попытаюсь объяснить почему. К примеру, многие входящие в пост, продолжают нести бремя обид, тогда как духовное очищение подразумевает свободу от всего, что имеет негативное влияние. Или есть такие люди, которые продолжают сквернословить, злословить, раздражаться по малейшему поводу, словно суть поста заключается лишь в приеме пищи в определенные часы.

Довольно распространенным явлением в стране, в основном среди женщин, стало ношение одежды, нехарактерной для светского общества и не имеющей никакого отношения ни к культуре, ни к традициям казахского народа. Это отметил и Президент в своей речи в Атырау на заседании Национального курултая.

«Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограж­дане. Облачение во все черное противоречит мировос­приятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою нацио­нальную идентичность. Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаич­ной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям», – сказал тогда Президент.

И с этим трудно не согласиться. Справедливое замечание, а главное – очень своевременное, потому как еще немного – и ситуа­ция может просто выйти из-под контроля. Известный толкователь и автор смыслового перевода Корана на русский язык Валерия (Иман) Порохова когда-то писала о роли женщины в исламе и о ее одеянии следующее: «Когда женщина с ног до головы рядится в одежды черного цвета, знайте, что цвет этот никакого отношения к Корану не имеет. Рядитесь в украшения и самые нарядные одежды, когда вы отправляетесь к месту молитвы (мечеть)».

Дошло до того, что нередко в такой одежде можно увидеть и девочек, и, по моему мнению, это нарушение их детских прав на счастливое и безоблачное детство, в котором, как мне кажется, должны быть красивые платья и пышные банты на голове.

Аналогичная ситуация и с детьми, вынужденными держать оразу и совершать пятикратный намаз из-за убеждений их родителей. Любой пост категорически противопоказан детскому растущему организму, который, как известно, может продолжаться до 25 лет. Да и в целом дети должны заниматься учебой и получением необходимых знаний без вовлечения в религию до сознательного возраста.

Очень важную мысль высказал Касым-Жомарт Токаев: «Мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалис­тической основой мира. В эту деструктивную пропаганду вовлекаются наши дети, поэтому цена вопроса как никогда велика – это духовное здоровье подрастающего поколения!»

Не менее важным тезисом Президента стало его высказывание о правильном толковании ислама для Казахстана. «Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка. Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби», – заявил Глава государства.

То есть истинный ислам никогда не отрицал науку и искусство. Более того, многие суры из священного Корана лишь подтверж­дают свою научную основу. Однако мы не раз становились свидетелями того, как некоторые казахстанские священнослужители заявляли, что музыка и музыкальные инс­трументы являются запретом (харам) в исламе, как и проведение праздников, не имеющих никого отношения к религии.

К сожалению, все больше семей, которые, например, полностью отказываются от празднования Нового года и запрещают в доме ставить елки, порицают любую предпраздничную атмосферу. В этих семьях дети словно лишены положенных радостей детства, ведь в других домах традиционно наряжаются елки и ждут Санту с подарками, или же готовят своими руками подарки для бабушек и мам на 8 Марта.

Официальная точка зрения, высказанная Главой государства, полагаю, раз и навсегда поставит точку в вопросе распространения подобных деструктивных веяний: «В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижения­ми в науке и технологиях. Соз­дается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья». «Почитая наши духовные корни, мы должны всячески укреплять светский статус нашего государства. Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали», – сказал Президент во время своего выступления на Национальном курултае.

Кстати, ислам – одна из самых толерантных религий по отношению к другим вероисповеданиям. Мечеть дает возможность совершать службу или молитву представителям других традиционных конфессий. Однажды я даже стала свидетелем такой ситуации, когда в мечеть пришли три католические сестры (монашки). По их словам, они не успевали дойти до своего костела, а в это время им полагалось совершить службу. Тогда имам выделил им отдельную комнату.

«Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. На нашу позицию в данном вопросе не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния. Мы должны твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценнос­ти», – отметил Глава государства. На фоне участившихся случаев семейно-бытового насилия это как никогда важное заявление.

К слову, в исламе очень четко определена высокая роль женщины, о чем написано в священном Коране. Об этом неоднократно писала и Валерия (Иман) Порохова: «Ислам как никакая другая религия защищает женщину, делая ее полноправной хозяйкой в доме. Нет более обеспеченной женщины, чем женщина-мусульманка. Уже с первого дня принятия решения о вступлении в брак она получает предбрачный дар, который я условно называю «страховым полисом».

В заключение хотелось бы добавить, что чаще всего кривотолки и порой ошибочная трактовка ислама рождаются по причине элементарного незнания и недостаточной просветительской работы со стороны священнослужителей.