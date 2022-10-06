Свежий выпуск
Правильный сигнал
Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске освоили современную технологию лечения эпилепсии.

Инновационный метод со сложным названием «имплантация электростимулятора блуждающего нерва» применили в областном Специализированном медицинском центре. Как пояснили в лечебном учреждении, данная операция показана пациентам с эпилепсией в том случае, если стандартные терапевтические препараты не дают эффекта. Во время приступа в головном мозге происходит сбой, сравнимый, образно говоря, с коротким замыканием. Зачастую такие кризы становятся катастрофическими для больного, лишают человека возможности нормально жить и работать.

– Для таких пациентов нет иной альтернативы, кроме операции, – отметил нейрохирург столичной Больницы медцентра управления делами Президента РК Азат Шпеков. – Несмотря на то, что имплантация электростимулятора не устраняет сам недуг, она снижает частоту судорожных припадков. Поэтому мы в Усть-Каменогорске провели для коллег мастер-класс.

В ходе операции больному под кожу вшивают устройство, посылающее электрические импульсы одной из ветвей блуж­дающего нерва. По нерву импульсы передаются в головной мозг, пред­отвращая тем самым реакцию, вызывающую судороги. Операция малотравматичная, длится буквально несколько минут. Вес имплантируемого стимулятора – несколько граммов. За один день в ходе мастер-классов помощь хирургов получили двое восточноказахстанцев, которым в какой-то момент привычные таблетки перестали помогать. По словам медиков, на сегодня оба находятся в удовлетворительном состоянии.

– Электростимулятор предупреждает развитие припадков, с каждым разом их все меньше, – заключил нейрохирург. – У людей повышается качество жизни. Раньше подобные операции проводились лишь в республиканских медцентрах. Сейчас их могут проводить в регионе.

К слову, у блуждающего нерва много ветвей, которые соединяют мозг едва ли не со всеми частями тела. Медики давно пытаются использовать его стимуляцию при лечении разных расстройств – от эпилепсии и депрессии до хронического воспаления. В США обнадеживающие результаты дали, например, исследования передачи импульса той ветви нерва, что связана с барабанной перепонкой. Ученые выяснили, что передача сигналов от устройства в ушной раковине в определенные зоны мозга обостряет внимание и помогает освоить иностранный язык.

Популярное

Все
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Почему надо говорить про единство?
Повелители музыки
На кортах Астаны
Экономическое развитие немыслимо без науки
Отпечатки степи
Поздравление от Главы государства
Усилить требования к безопасности
Читать подано!
Отворяя древние ворота
Правильный сигнал
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Свежий выпуск
Национальная премия UMAI
Свежий выпуск
То, что нас объединяет
Свежий выпуск
Отворяя древние ворота
Свежий выпуск
Экоакция «Мы против мусора на природе!» пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]