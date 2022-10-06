Правильный сигнал

В Усть-Каменогорске освоили современную технологию лечения эпилепсии.

Инновационный метод со сложным названием «имплантация электростимулятора блуждающего нерва» применили в областном Специализированном медицинском центре. Как пояснили в лечебном учреждении, данная операция показана пациентам с эпилепсией в том случае, если стандартные терапевтические препараты не дают эффекта. Во время приступа в головном мозге происходит сбой, сравнимый, образно говоря, с коротким замыканием. Зачастую такие кризы становятся катастрофическими для больного, лишают человека возможности нормально жить и работать.

– Для таких пациентов нет иной альтернативы, кроме операции, – отметил нейрохирург столичной Больницы медцентра управления делами Президента РК Азат Шпеков. – Несмотря на то, что имплантация электростимулятора не устраняет сам недуг, она снижает частоту судорожных припадков. Поэтому мы в Усть-Каменогорске провели для коллег мастер-класс.

В ходе операции больному под кожу вшивают устройство, посылающее электрические импульсы одной из ветвей блуж­дающего нерва. По нерву импульсы передаются в головной мозг, пред­отвращая тем самым реакцию, вызывающую судороги. Операция малотравматичная, длится буквально несколько минут. Вес имплантируемого стимулятора – несколько граммов. За один день в ходе мастер-классов помощь хирургов получили двое восточноказахстанцев, которым в какой-то момент привычные таблетки перестали помогать. По словам медиков, на сегодня оба находятся в удовлетворительном состоянии.

– Электростимулятор предупреждает развитие припадков, с каждым разом их все меньше, – заключил нейрохирург. – У людей повышается качество жизни. Раньше подобные операции проводились лишь в республиканских медцентрах. Сейчас их могут проводить в регионе.

К слову, у блуждающего нерва много ветвей, которые соединяют мозг едва ли не со всеми частями тела. Медики давно пытаются использовать его стимуляцию при лечении разных расстройств – от эпилепсии и депрессии до хронического воспаления. В США обнадеживающие результаты дали, например, исследования передачи импульса той ветви нерва, что связана с барабанной перепонкой. Ученые выяснили, что передача сигналов от устройства в ушной раковине в определенные зоны мозга обостряет внимание и помогает освоить иностранный язык.