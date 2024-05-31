Правило 1 000 слов, закон сингармонизма и практика

Общество
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Юлия Пулина, область Улытау

Все учащиеся языковых курсов прекрасно понимают, о чем говорит учитель, но разговорный казахский осваивают единицы

фото из личного архива

В Казахстане созданы все условия и возможности для изучения государственного языка, считает Манара Жетимекова, главный специалист отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта города Каражала. Преподаватель, филолог по образованию, она семь лет работала учителем казахского языка в русскоязычной школе. И вот уже семь лет она, как госслужащий, занимается популяризацией и развитием государственного языка.

– Бесплатные курсы – хороший пример. Государство ежегодно выделяет средства, чтобы наши граждане могли изучать казахский и английский языки, – отметила она. – Число желающих говорить на государственном языке растет с каждым годом. Помимо молодежи, все чаще на курсы записываются представители старшего поколения.

Основная задача преподавателей курсов – научить желающих элементарным вещам: приветствие, общение в магазине или аптеке... Есть онлайн и офлайн-курсы для начинающих и более сложные уровни для продолжающих учебу.

– Поддержка так же важна, как и само обучение, – подчеркивает Манара Жетимекова. – Нужно уметь тактично поправить ошибку и похвалить тех, кто старается. Я заметила, что учащиеся наших курсов прекрасно понимают все, что им говорит учитель. Но разговорный казахский, к сожалению, осваивают единицы.

Обрести навыки общения прос­то – пейте чай с друзьями и соседями, советует филолог, гуляйте вместе по вечерам на улице, чаще ходите в гости к казахам. Только так можно научиться говорить по-казахски.

– Выучить тысячу слов достаточно, чтобы понимать речь, – считает Манара Жетимекова. – В течение дня можно отмечать слова, которые чаще всего встречаются в вашем обиходе. Почему бы не составить собственную таблицу с переводом? Такой подход со временем поможет заговорить самостоятельно. Не менее важно знать закон сингармонизма.

В целом, отмечает педагог, работать со старшим поколением сложнее, чем с младшим. Дети усваивают материал быстрее и не стесняются. Взрослые же могут «закрыться» всего из-за одной ошибки. Чтобы помочь им, в марте прошлого года в Каражале был открыт разговорный клуб «Сөйле Time». В первый же день заявки на участие в нем подали 15 человек. Главный принцип клуба – «Говорите на казахском!» С ошибками, акцентом, но правило обязательное и главная его цель – помочь пре­одолеть языковой барьер.

– Такие клубы действительно нужны, – уверена Манара Жетимекова. – Побороть стеснение взрослым людям очень трудно, но без практики обучение не дает желаемых результатов. К тому же в разговоре преподавателю проще поправить ошибку.

Прогресс в таком общении несомненный: те, кто раньше стеснялся общаться на казахском, стали более открытыми, старательными. Даже небольшие успехи стимулируют участников клуба на достижение больших результатов, отмечают педагоги. Всего год занятий, а учащиеся уже стараются говорить за пределами клуба, поздравляют друзей и коллег с праздниками на казахском языке, вместе записывают видеопоздравление землякам к юбилею родного города Каражала.

– В Каражале и поселке Жайрем живут люди разных национальностей, которые хорошо говорят по-казахски, – продолжает специалист. – Артем Ким, Дмитрий Степанченко, Илья Глухов, к примеру, выучили язык в детстве, когда занимались в секции дзюдо. В этом заслуга их наставника, заслуженного тренера РК Дюсена Тажикеева. Плюс окружение – большинство ребят в секции казахоязычные. Сейчас парни уже выросли, у каждого своя жизнь, профессиональный путь, но знание казахского языка, как они сами признаются, им очень помогает.

Максим Ентальцев и Иван Иванов из Жайрема тоже в совершенстве владеют казахским языком. Оба выросли в казахоязычном поселке, дружили с ребятами-казахами. Сейчас они работают на производстве. Маркшейдер Иван Иванов в прошлом году получил Гран-при в областном конкурсе ко Дню языков. Есть и другие. Все они сегодня являются примером для тех, кто стремится говорить по-казахски.

– Я считаю, что более эффективно начинать изучение с детства, – отмечает Манара Жетимекова. – И хорошая тенденция есть – родители стараются отдать своих малышей в казахоязычные группы детского сада, чтобы их дети к школе имели хорошую базу для дальнейшего обучения. К тому же у дошколят нет комплексов, они не стесняются и знания впитывают лучше, чем взрослые.

Немалое влияние на подрастаю­щее поколение оказывает и видеоконтент. К примеру, младшая дочь Манары Ерболатовны увлечена мультфильмами на английском, казахском и русском языках. В ­своей речи она уже пользуется тремя языками, понимает значение слов. И хотя дома все общаются на родном языке, трехъязычие только приветствуется.

– Знание нескольких языков – это требование времени, поэтому обязательно отправлю своих детей на дополнительные языковые курсы, – говорит филолог. – Это новые возможности, саморазвитие, расширение кругозора не только для молодежи, но и старшего поколения.

В этом году ко Дню работников культуры и искусства Манара Жетимекова была удостоена премии акима области Улытау в номинации «Тіл жанашыры». Такие награды, считает она, вдохновляют людей на новые успехи и достижения. Как главный специалист отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта, она считает, что для дальнейшей популяризации и развития государственного языка стоит поощрять и тех, кто его изучает и поддерживает.

– Мы каждый год проводим различные конкурсы, челленджи, – говорит она. – В этом году есть идея организовать небольшую премию ко Дню языков народа Казахстана для земляков. Например, премировать авторов лучших статей в СМИ, представителей этносов, которые хорошо говорят по-казахски. Стоит отметить и предпринимателей, которые со всей ответственностью относятся к статьям Закона «О языках». Когда мы проводим рейды по предприятиям и видим ошибки на вывесках, конечно же, никого не штрафуем, только даем рекомендации. Уверена, что поощрение гораз­до эффективнее наставлений или замечаний. Ведь даже небольшая награда дарит людям прекрасное настроение.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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