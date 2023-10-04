Правитель Великой степи

Основная цель форума – изу­чение новейших сведений о Султане Байбарсе, определение его места в отечественной истории, широкая популяризация его наследия среди молодежи. В работе конференции приняли участие около ста известных отечественных ученых, а также историки из Египта, России (Татарстан), Узбекистана.

Один из них – профессор из Египта Мохамед Ахмед Абделлатиф Ибрахим. По его словам, Султан Байбарс – великая личность не только для казахов или жителей Египта, он является достоянием всего человечества.

– Я чувствую искреннюю любовь к вашему народу, ведь здесь родился великий правитель нашего государства. Его наследие и по сей день изучают ученые разных стран, – отметил Мохамед Ахмед Абделлатиф Ибрахим.

В рамках конференции планируются встреча с местными живописцами и выставка произведений из музейного фонда, международный айтыс, респуб­ликанский симпозиум «Дала Барысы – Мысырдың Барысы», показ монодрамы «Куклы».

Напомним, Султан Байбарс был четвертым мамлюкским султаном Египта и Сирии, который сумел привести Египет к небывалому расцвету. Он построил сильную армию, которая сдерживала натиск завоевателей. За свои победы над ними он получил прозвище Абу аль-Футух – отец побед.

Из истории известно, что могущественный мамлюкский правитель скончался в Дамаске в 1277 году. Ему было немногим более 50 лет. Вечный покой султан нашел под куполом основанного им комплекса Захирия, куда входят библиотека, медресе и мавзолей.