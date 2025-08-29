Правительственные здания в США будут строить в античном стиле

США
64
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп подписал соответствующий указ, в котором отмечается, что новые федеральные здания должны украшать общественные пространства, вызывать уважение у населения и отражать региональное архитектурное наследие

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который обязывает строить все новые здания федерального правительства в античном архитектурном стиле, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Отцы-основатели [США], следуя примеру великих обществ, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли американский народ и поощряли гражданскую добродетель. [Первый] президент [США] Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон сознательно создавали самые важные здания в Вашингтоне (округ Колумбия) по образцу классической архитектуры древних Афин и Рима», - указывается в документе.

В указе отмечается, что новые федеральные здания должны украшать общественные пространства, вызывать уважение у населения и отражать региональное архитектурное наследие. В частности, в столице страны классический стиль должен стать основным и предпочтительным, если нет исключительных обстоятельств, оправдывающих иной подход. Под классическим стилем в документе подразумевается архитектурная традиция, происходящая от форм и принципов архитектуры Древней Греции и Рима, впоследствии развитая и расширенная зодчими эпохи Возрождения и архитекторами XIX-XX веков.

Ранее администрация президента США приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Новое сооружение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла резиденции американского лидера. Строительство начнется в сентябре этого года и должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа. 

 

#США #Трамп #архитектура #античность

