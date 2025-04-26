Правительство Казахстана вышло на субботник

Правительство,Таза Казахстан
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Сотрудники аппарата правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым приняли участие в субботнике в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан», объявленной Главой государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

На территории парковой зоны EXPO общей площадью свыше 68,5 тыс. кв. м высадили саженцы сосны, березы и других пород деревьев. На сегодня общий объем озеленения выставочного пространства превышает 9,2 тыс. деревьев, 25,5 тыс. многолетних кустарников.

В рамках «Таза Қазақстан» проводится экологическая акция «Всеказахстанский день посадки деревьев». За неделю во всех регионах прошло порядка 200 экологических мероприятий. Организованы акции по очистке общественных пространств и высадке деревьев, приведены в порядок более 5 тыс. объектов историко-культурного наследия, очищено свыше 5,8 млн кв. м вокруг рек, озер и других водоемов. В целом в текущем году Министерством экологии и природных ресурсов в регионы передано свыше 300 тыс. единиц саженцев. В 2024 году для упрощения подачи заявок на решение проблем в городской среде и сфере экологии функционирует чат-бот @TazaQazBot.

Всего с момента запуска инициативы «Таза Қазақстан» участие в ней приняли свыше 6 млн человек. За год высажено около 1,6 млн зеленых насаждений и приведено в порядок более 5,8 млн кв. м прибрежных зон, собрано 1,1 млн тонн отходов. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2024 году фактическая приживаемость деревьев выросла почти на 20% по отношению к 2023 году.

#Правительство #субботник #Таза Қазақстан

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