Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение

Экономика, Правительство, Банки и финансы
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Достигнута договоренность о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительство, Нацбанк и АРРФР продолжат координировать меры макроэкономической политики в рамках нового соглашения на 2024-2026 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Документ предусматривает тесное взаимодействие сторон в целях повышения уровня жизни и благосостояния казахстанцев. Совместные усилия будут направлены на достижение качественного роста экономики путем ее масштабной и глубинной трансформации, увеличение инвестиций, выполнение целевых показателей по инфляции.

- Правительство ставит своей задачей достижение темпов экономического роста до 6% в среднесрочной перспективе. Национальный банк ставит своей целью стабилизацию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе при режиме инфляционного таргетирования, – говорится в тексте соглашения.

Так, для устойчивого роста экономики правительство будет проводить сбалансированную налогово-бюджетную политику, принимать меры по снижению зависимости расходов бюджета от цен на нефть, а также повышению их эффективности. Наряду с этим предусматриваются шаги по формированию благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций.

Будет продолжена работа по обеспечению продовольственной безопасности страны путем снижения доли импорта в потреблении продовольственных товаров, в том числе за счет ввода в эксплуатацию новых птицефабрик и мясокомбинатов, молочных заводов, закладки яблоневых садов.

Параллельно с этим будет запущена Национальная система прослеживаемости товаров, которая позволит оцифровать движение социально значимых продовольственных товаров от сельхозтоваропроизводителей до конечного потребителя.

Правительство продолжит мониторинг внешнего товарооборота, условий торговли и рисков для минимизации негативного воздействия внешних шоков на экономику Казахстана.

Документ также предусматривает проведение дальнейшей работы по развитию инновационной и конкурентной среды, снижению теневого сектора, сокращению участия государства в экономике, защите прав потребителей и т.д.

В соглашении подчеркивается, что стороны осознают важность проведения в Казахстане институциональных реформ, укрепления независимости институтов, усиления правовых основ и приведения институциональных стандартов республики к передовым практикам.

#соглашение #Правительство #Нацбанк #АРРФР

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