Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом, представляя проект Налогового кодекса РК на пленарном заседании Мажилиса, сообщил заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Нам удалось выработать общие подходы. НДС будет равен 16%. Порог по НДС – определить в размере 40 млн тенге. 40 млн тенге - это плод компромисса, который мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 млрд дополнительных поступлений. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены понимали, что наше Правительство и Парламент готовы идти на такие компромиссы», - подчеркнул вице-премьер.

При этом, добавил он, меняются условия создания ИП.