Правительство предлагает определить порог по НДС в размере 40 миллионов тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Об этом, представляя проект Налогового кодекса РК на пленарном заседании Мажилиса, сообщил заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин.
«Нам удалось выработать общие подходы. НДС будет равен 16%. Порог по НДС – определить в размере 40 млн тенге. 40 млн тенге - это плод компромисса, который мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 млрд дополнительных поступлений. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены понимали, что наше Правительство и Парламент готовы идти на такие компромиссы», - подчеркнул вице-премьер.
При этом, добавил он, меняются условия создания ИП.
«В этой связи мы теперь вход, создание ИП будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы – для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП – открытие новых ИП будет усложненным процессом», - отметил Жумангарин.