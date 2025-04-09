Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов

Мажилис,Налоги,Правительство
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Правительство предлагает определить порог по НДС в размере 40 миллионов тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом, представляя проект Налогового кодекса РК на пленарном заседании Мажилиса, сообщил заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин. 

«Нам удалось выработать общие подходы. НДС будет равен 16%. Порог по НДС – определить в размере 40 млн тенге. 40 млн тенге - это плод компромисса, который мы достигли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 млрд дополнительных поступлений. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены понимали, что наше Правительство и Парламент готовы идти на такие компромиссы», - подчеркнул вице-премьер. 

При этом, добавил он, меняются условия создания ИП. 

 «В этой связи мы теперь вход, создание ИП будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы – для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП – открытие новых ИП будет усложненным процессом», - отметил Жумангарин.

#мажилис #Правительство #Жумангарин #НДС налоги

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