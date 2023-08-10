Комплексный план развития Степногорска приняло Правительство

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Правительство РК утвердило Комплексный план социально-экономического развития города на 2023-2027 годы, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на ведомство. 

Фото: пресс-служба Правительства РК

Как отмечается, индустриальный центр Акмолинской области – город Степногорск получит новый импульс для дальнейшего развития. План направлен на решение ключевых вопросов социального обеспечения и улучшения качества жизни населения.

Сообщается, что в документе отражены 83 мероприятия по строительству объектов здравоохранения, образования, спорта, реконструкции инженерной инфраструктуры, развитию реального сектора экономики, промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, обеспечению занятости и т.д.

На реализацию плана до 2027 года планируется направить порядка 107 млрд тенге, в том числе свыше 62 млрд тенге частных инвестиций, отметили в пресс-службе. 

Так, основная доля расходов (58,3 млрд тенге) предусмотрена на развитие и снижение износа жизнеобеспечивающей инфраструктуры (23 проекта). В частности, за счет частных инвестиций планируется провести капитальный ремонт ТЭЦ.
Согласно плану, до 2027 года объем промышленного производства в городе будет обеспечен на уровне 550 млрд тенге, при этом продукция обрабатывающего сектора составит не менее 70%.

Предполагается, что объем валового выпуска продукции сельского хозяйства будет увеличен на 10%. 

Особое внимание в документе уделено вопросам трудоустройства, в первую очередь молодежи, и решению проблем дефицита кадров на предприятиях.

В сфере здравоохранения повышение кадрового потенциала планируется реализовать за счет открытия медицинского колледжа. На улучшение оказываемых медицинских услуг повлияет также проведение капитального ремонта и техническое оснащение центральной городской больницы.

Кроме того, запланированы мероприятия по решению экологических проблем. 

Вместе с тем, долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии к обозначенному сроку планируется увеличить с 74% до 90%, отметили в ведомстсве. 

#Правительство #инфраструктура #Степногорск #план развития

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