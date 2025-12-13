Фото: Правительство РК

Под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в правительстве рассмотрели ход реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», начатого в 2023 г. в соответствии с поручением главы государства.

Центральной темой встречи стал ход реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», включающего строительство объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизацию центральных районных больниц и обеспечение их квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день завершено строительство 645 из 655 объектов ПМСП. Из них 226 построены в селах, ранее не охваченных медицинской инфраструктурой, еще 419 возведены взамен устаревших помещений. Оставшиеся 10 объектов ПМСП будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Аида Балаева поручила акиматам обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ, проектного сопровождения и устранение возможных административных препятствий.