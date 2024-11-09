Правительство утвердило концепцию «Таза Қазақстан»

Правительство , Таза Казахстан
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Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024-2029 годы была утверждена по поручению главы государства

Изображение: Минэкологии РК

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В концепции «Таза Қазақстан» предусмотрен комплексный подход, охватывающий различные методы и подходы к развитию экологической культуры. Основные направления включают экологическое мышление, ответственное поведение, в том числе и меры по его стимулированию, экологическое образование и информирование.

Реализация Концепции позволит повысить осведомленность граждан об экологии, сформировать экологические привычки и активизировать участие населения в экологических инициативах. 

Согласно целевым индикаторам, к 2029 году планируется увеличить переработку коммунальных отходов с 25% до 38%, а долю обучающихся, вовлеченных в мероприятия по укреплению экологического воспитания, с 15% до 40%. Ожидается также рост удовлетворенности граждан экологическим качеством жизни с 55,8% до 64,7%.

Реализация Концепции предусматривает развитие инфраструктуры для раздельного сбора коммунальных отходов в общественных местах, внедрение экологически безопасных практик и формирование культуры «нулевой терпимости» к загрязнению окружающей среды.

Документом также утвержден План действий по реализации Концепции.

#Правительство #концепция #Таза Казакстан

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