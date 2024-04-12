Правительство выделило средства на приобретение домов для пострадавших от паводков в Аркалыке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Финансирование направлено министерству промышленности и строительства РК для целевых трансфертов акимату Костанайской области на приобретение жилья для семей из города Аркалык, чьи дома, согласно оценке комиссии, не подлежат восстановлению.

Паводковая ситуация в Костанайской области находится под контролем Республиканского штаба. Пик на сегодня пройден. Городскими и районными акиматами зарегистрированы заявления о возмещении материального ущерба от граждан, чье имущество пострадало вследствие ЧС природного характера. Решение было принято по итогам работы оценочной комиссии. При этом работа по обследованию домов продолжается в Аркалыке и других населенных пунктах.

Аналогичная работа по техническому обследованию, оценке и формированию перечня пострадавших объектов ведется и в других областях, где был объявлен режим ЧС. По мере снижения угроз будут решаться вопросы с жильем для пострадавших в период паводков граждан.