Право быть избранным

Экспертное обсуждение реформирования института президентства в Казахстане состоялось в столичном университете КАЗГЮУ.

«Круглый стол» собрал экспер­тов и ученых, которые обсудили предложение установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет, без права переизбрания.

Семилетний срок не новость ни для мировых стран, ни для Казахстана. В конституциях ряда стран закреплен однократный срок выборов главы государства на семь лет, без права избрания на следующий срок, например, в Армении и Израиле.

Доктор юридических наук Сергей Ударцев считает, что обращение к традициям и опыту других государств – логично. Еще Аристотель говорил, что все законы сами по себе не приносят пользы государству. С одной стороны, важно следование букве закона, с другой – необходимо учитывать текущие реалии. Поэтому золотая середина – оптимальное решение, которое лежит в основе права.

Хорошая форма правления, когда правит хороший человек. Однако участники «круглого стола» пришли к заключению: даже короткий срок президентства не защищает от не­сменяемости и не гарантирует переизбрания.

Типичные аргументы продления президентского срока понятны: если президент эффективен с учетом существующих перед властью задач, зачем его менять? Противники говорят, что люди не идеальны, и не­ограниченный мандат создает риск появления республиканского монарха. Может начаться стагнация и кадровый застой, могут отодвигаться от власти реальные конкуренты.

Почему сейчас это особенно актуально? Потому что, как высказался Сергей Ударцев, необходим новый мандат народа на проведение реформ.

Доктор юридических наук, член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Консти­туцию Республики Казахстан Сара Идрышева отметила, что в вопросах изменения сроков и кратности полномочий президента правовая политика Республики Казах­стан полностью соответствует одобряемым международными институтами положениям. При этом профессор подчеркнула, что в Казахстане данные изменения как раз предлагаются в процессе реформ, предложенных действующим Президентом республики.

Доктор юридических наук Роман Мельник считает, что сроки полномочий президента, их изменение – это часть политики, которая, очевидно, не может оставаться неизменной. В мировом масштабе изменения в политическом векторе того или иного государства становятся примерами для других стран. Поэтому политика должна оставаться всегда «живым» органом в теле современного государства. Президент, основываясь на своих полномочиях, имеет право и должен искать новый политический курс.