Свежий выпуск
Право быть избранным
Ян Юрьев

Экспертное обсуждение реформирования института президентства в Казахстане состоялось в столичном университете КАЗГЮУ.

«Круглый стол» собрал экспер­тов и ученых, которые обсудили предложение установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет, без права переизбрания.

Семилетний срок не новость ни для мировых стран, ни для Казахстана. В конституциях ряда стран закреплен однократный срок выборов главы государства на семь лет, без права избрания на следующий срок, например, в Армении и Израиле.

Доктор юридических наук Сергей Ударцев считает, что обращение к традициям и опыту других государств – логично. Еще Аристотель говорил, что все законы сами по себе не приносят пользы государству. С одной стороны, важно следование букве закона, с другой – необходимо учитывать текущие реалии. Поэтому золотая середина – оптимальное решение, которое лежит в основе права.

Хорошая форма правления, когда правит хороший человек. Однако участники «круглого стола» пришли к заключению: даже короткий срок президентства не защищает от не­сменяемости и не гарантирует переизбрания.

Типичные аргументы продления президентского срока понятны: если президент эффективен с учетом существующих перед властью задач, зачем его менять? Противники говорят, что люди не идеальны, и не­ограниченный мандат создает риск появления республиканского монарха. Может начаться стагнация и кадровый застой, могут отодвигаться от власти реальные конкуренты.

Почему сейчас это особенно актуально? Потому что, как высказался Сергей Ударцев, необходим новый мандат народа на проведение реформ.

Доктор юридических наук, член рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Консти­туцию Республики Казахстан Сара Идрышева отметила, что в вопросах изменения сроков и кратности полномочий президента правовая политика Республики Казах­стан полностью соответствует одобряемым международными институтами положениям. При этом профессор подчеркнула, что в Казахстане данные изменения как раз предлагаются в процессе реформ, предложенных действующим Президентом республики.

Доктор юридических наук Роман Мельник считает, что сроки полномочий президента, их изменение – это часть политики, которая, очевидно, не может оставаться неизменной. В мировом масштабе изменения в политическом векторе того или иного государства становятся примерами для других стран. Поэтому политика должна оставаться всегда «живым» органом в теле современного государства. Президент, основываясь на своих полномочиях, имеет право и должен искать новый политический курс.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Вкусные музыкальные пирожные
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Свежий выпуск
Плюс 1 тенге к тарифу
Свежий выпуск
На вынужденной диете
Свежий выпуск
Заслон для монополии власти
Свежий выпуск
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]