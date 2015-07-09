Свежий выпуск Право на мечту Галия ШИМЫРБАЕВА

...На участке улицы Тимирязева, где ее пересекает речка Весновка, режиссер-постановщик Рашид Сулейменов торжественно разбил в честь первого кадра тарелку, на которой расписались актеры – исполнители главных ролей.

Новый сериал рассказывает о выпускниках Дома юношест­ва. Говоря проще, о детдомовцах, начинающих путь в самостоятельную жизнь. В сериале снимаются уже знакомые нам по «Сырғалым» актеры Куаныш Теремкулов, Серик Шарип, Айгерим Айдар, Жандарбек Кадырбаев и другие.

– Я очень рад, что наш давний партнер – телеканал «Казахстан» поднимает такие социально значимые темы, – сказал Рашид Сулейменов.

Кстати, перед началом съемок исполнители главных ролей будущего сериа­ла побывали с подарками в «Детской деревне Алматы». Оставшиеся по воле судьбы без родителей дети засыпали актеров вопросами. Их интересовало все: как попасть на съемочную площадку, кто прототипы главных героев, как общаются актеры между собой за кадром и прочее, прочее. Самые маленькие (в «детской деревне» живут дети от 3 до 19 лет), получив в подарок диски с фильмами студии «Көркем фильм», сразу побежали смотреть кино.

Всех воспитанников «Детской деревни Алматы» актеры пригласили на съемочную площадку сериала «Аяулы арман». И не только для того чтобы они познакомились с кинопроцессом, но и попробовали себя в качестве актеров. Тем более что у Рашида Сулейменова уже есть намерения снимать их в массовке.

Новую отечественную теленовеллу, обещает режиссер, зритель увидит в конце нынешнего или в начале следующего года.



