Парламент принял Закон, снимающий с руководителей подведомственных организаций – директоров и руководителей государственных учреждений, предприятий (школы, больницы и др. организаций), запрет на занятие предпринимательской деятельностью при условии, если она не препятствует выполнению должностных обязанностей, не влечёт использования служебного имущества и не создаёт конфликт интересов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Ключевым основанием для принятых изменений стало решение Конституционного Суда о признании данного запрета неконституционным, вынесенное по обращению директора коммунального государственного учреждения Бельгибаева А.А. При этом, Конституционный Суд отметил, что ограничения предпринимательской деятельности должны быть дифференцированными и обусловлены характером должностных обязанностей.

Вместе с тем руководители подведомственных организаций по-прежнему относятся к субъектам коррупционных правонарушений, наравне с государственными служащими остаются в фокусе внимания антикоррупционного ведомства.

Данные руководители принимают на себя антикоррупционные ограничения. В частности, на них распространяются меры финансового контроля, требования о принятии мер по предотвращению конфликта интересов, запрет на совместную работу с родственниками.

Соответственно, в случае нарушения руководителями подведомственных организаций установленных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе при использовании служебного имущества либо ведении деятельности в условиях конфликта интересов, Законом «О противодействии коррупции» предусмотрена ответственность в виде увольнения за несоблюдение антикоррупционных ограничений.