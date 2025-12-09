Суд в Китае привел в исполнение смертный приговор в отношении бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, осужденного за получение взяток на сумму около $156 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным портала Mingpao со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV), с 2014 по 2018 год Бай Тяньхуэй использовал свое служебное положение, чтобы помочь другим лицам приобретать проекты и получать финансирование. Взамен он незаконно получил деньги и материальные ценности на сумму 1,108 млрд юаней (около $156 млн).

В 2024 году суд приговорил мужчину к смертной казни за взятки в особо крупном размере, лишил политических прав и конфисковал его имущество. Бай Тяньхуэй содействовал следствию, предоставив важные улики для раскрытия других дел, однако его апелляция была отклонена.

Так, 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привел в исполнение приговор с одобрения Верховного народного суда.