Право выше морали

В честь юбилея Министерство юстиции РК организовало V Меж­дународную научно-практичес­кую конференцию по вопросам обеспечения верховенства права в свете глобальных изменений. Поддержку организаторам оказал и Офис программ ОБСЕ в Астане. Конференция посвящена была также и памяти выдающегося ученого-юриста, реформатора и экс-министра юстиции Казахстана Нагашбая Шайкенова. Ведь именно он, по словам организаторов, стоял у истоков формирования современного права. Как отметил директор научно-исследовательского института частного права Каспийского университета Майдан Сулейменов, борьба за верховенство права была смыслом всей деятельности Нагашбая Шайкенова, а право он возводил выше морали.

Что касается института, то о нем в своем выступлении рассказал один из экс-руководителей учреж­дения, доктор юридических наук, ныне директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде РК Жумабек Бусурманов. По его словам, мало кто знает, насколько многогранна, сложна и ответственна деятельность Инс­титута законодательства РК. А ведь Министерство юстиции как уполномоченный орган несет на себе груз ответственности за всю правотворческую работу в стране, за качество проектов концепций, законов и иных правовых актов.

– В 2010–2012 годах на наш инс­титут возлагалась большая задача – стать авторитетным, высокопрофессиональным, межведомственным органом, к мнению которого, особенно в сфере правотворчества, прислушивались бы все иные министерства и ведомства страны. Отмечу, что это можно было осуществить только лишь при полной поддержке и адекватном понимании поставленной задачи головным органом – Минис­терством юстиции Республики Казахстан, – вспоминал Жумабек Бусурманов.

По его словам, пришлось пройти сложный путь становления, связанный с элементарным отсутствием специалистов. Среди же приоритетных задач были тогда вопросы, связанные с аутентичностью текстов законопроектов на государственном и русском языках. В связи с этим идея создания линг­вистического центра, способного на хорошем уровне обеспечивать перевод, была главной.

– Понимание значимости правового мониторинга в совершенствовании правотворческого процесса, проведении экспертного исследования привело нас к необходимости разработки методических рекомендаций по проведению правового мониторинга нормативных правовых актов. Причем особенностью явилось то, что теперь все министерства и ведомства, разработчики правовых актов в обязательном порядке были подключены к проведению мониторинга на предмет выявления эффективности, непротиворечивости, соответствия действительности правовых актов, авторами которых они были.

По данным организаторов, всего для участия в конференции зарегист­рировались более 300 участников. Традиционно обширна геогра­фия конференции. В нынешнем году ее участниками стали как представители Казахстана, так и других государств – Беларуси, России, Монголии, Кыргызстана.

На конференции освещались опыт и результаты научных исследований, проводимых ведущими учеными и практиками в вузах, научных и общественных организациях, государственных органах. Не случайно это мероприятие организаторы называют своеобразной площадкой для информационного обмена научного сообщества, государственного аппарата, развития международного сотрудничества.

Выступающие говорили о проб­лемах обеспечения верховенства права, роли парламентских слушаний в законотворческом процессе, совершенствовании норм УК об ответственности за экологические уголовные правонарушения, роли профсоюзов в законотворческом процессе и других актуальных проблемах.