Право выше морали

Свежий выпуск
900
Кадиша Ныгмет, Астана

В честь юбилея Министерство юстиции РК организовало V Меж­дународную научно-практичес­кую конференцию по вопросам обеспечения верховенства права в свете глобальных изменений. Поддержку организаторам оказал и Офис программ ОБСЕ в Астане. Конференция посвящена была также и памяти выдающегося ученого-юриста, реформатора и экс-министра юстиции Казахстана Нагашбая Шайкенова. Ведь именно он, по словам организаторов, стоял у истоков формирования современного права. Как отметил директор научно-исследовательского института частного права Каспийского университета Майдан Сулейменов, борьба за верховенство права была смыслом всей деятельности Нагашбая Шайкенова, а право он возводил выше морали.

Что касается института, то о нем в своем выступлении рассказал один из экс-руководителей учреж­дения, доктор юридических наук, ныне директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде РК Жумабек Бусурманов. По его словам, мало кто знает, насколько многогранна, сложна и ответственна деятельность Инс­титута законодательства РК. А ведь Министерство юстиции как уполномоченный орган несет на себе груз ответственности за всю правотворческую работу в стране, за качество проектов концепций, законов и иных правовых актов.

– В 2010–2012 годах на наш инс­титут возлагалась большая задача – стать авторитетным, высокопрофессиональным, межведомственным органом, к мнению которого, особенно в сфере правотворчества, прислушивались бы все иные министерства и ведомства страны. Отмечу, что это можно было осуществить только лишь при полной поддержке и адекватном понимании поставленной задачи головным органом – Минис­терством юстиции Республики Казахстан, – вспоминал Жумабек Бусурманов.

По его словам, пришлось пройти сложный путь становления, связанный с элементарным отсутствием специалистов. Среди же приоритетных задач были тогда вопросы, связанные с аутентичностью текстов законопроектов на государственном и русском языках. В связи с этим идея создания линг­вистического центра, способного на хорошем уровне обеспечивать перевод, была главной.

– Понимание значимости правового мониторинга в совершенствовании правотворческого процесса, проведении экспертного исследования привело нас к необходимости разработки методических рекомендаций по проведению правового мониторинга нормативных правовых актов. Причем особенностью явилось то, что теперь все министерства и ведомства, разработчики правовых актов в обязательном порядке были подключены к проведению мониторинга на предмет выявления эффективности, непротиворечивости, соответствия действительности правовых актов, авторами которых они были.

По данным организаторов, всего для участия в конференции зарегист­рировались более 300 участников. Традиционно обширна геогра­фия конференции. В нынешнем году ее участниками стали как представители Казахстана, так и других государств – Беларуси, России, Монголии, Кыргызстана.

На конференции освещались опыт и результаты научных исследований, проводимых ведущими учеными и практиками в вузах, научных и общественных организациях, государственных органах. Не случайно это мероприятие организаторы называют своеобразной площадкой для информационного обмена научного сообщества, государственного аппарата, развития международного сотрудничества.

Выступающие говорили о проб­лемах обеспечения верховенства права, роли парламентских слушаний в законотворческом процессе, совершенствовании норм УК об ответственности за экологические уголовные правонарушения, роли профсоюзов в законотворческом процессе и других актуальных проблемах.

Популярное

Все
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Во сколько оценят бесценный сад?
Фермеры готовятся к приходу сайги
Нехватка мощностей электро- и газоснабжения препятствует привлечению инвестиций в экономику
Строительство домов в поселке Жезды идет к завершению
Наказание для монополиста
Банкрот? А жена разрешила?
Десятилетний Камиль Ахметов мечтает построить мусороперерабатывающий завод
Когда бизнес в надежных руках
Зазеленеет, засверкает, заблестит
Паводковый мусор отправили в утиль
Ветерану выразили огромное уважение
Новая тарифная политика КТЖ может ущемить интересы отечественного товаропроизводителя
С пользой для поселка
Современные вызовы и решения в обеспечении безопасного детства
Управление отраслью должно быть системным
Гранд-финал прошел в Шымкенте
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
Чистота должна стать нормой. Кто штрафует граждан, разбрасывающих мусор?
26 благотворительных учреждений ликвидировали в Алматы
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Купальный сезон стартовал, но... с оговорками
Экскурсия для сельских ребят
Туризм – это любовь к Родине
Управление отраслью должно быть системным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]