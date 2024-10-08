Правовая культура общества обеспечивает законность и правопорядок

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В стенах ТОО «Қазақ газеттері» состоялась встреча творческого коллектива с профессором, почетным юрис­том РК Маратом Когамовым. Так был запущен цикл лекций и семинаров для представителей республиканских изданий «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

Предполагается, что в числе приглашенных экспертов будут юристы, общественные деятели, экономисты, представители интеллигенции.

С первым почетным гостем – доктором юридических наук Маратом Чекишевичем Когамовым – мы обсудили вопросы правовой культуры общества, поговорили об аспектах ее формирования, проблемах в этой сфере и путях их решения.

Как отметил профессор, в основе совершенствования правовой культуры казахстанского общества и его граждан прежде всего должен лежать принцип законности и правопорядка, который является одной из актуальных опор курса Главы государства на построение Справедливого Казахстана. Только в этих условиях возможно утверж­дение нашей страны демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Принцип законности предполагает безусловное соблюдение всеми гражданами страны норм Конституции, законов и подзаконных актов. Для этого необходимы три условия. Во-первых, наличие справедливых, научно обоснованных законов. Во-вторых, их точное выполнение всеми субъектами права. В-треть­их, социально-экономические, политические, организационные, общественные, идеологические, специально-юридические гарантии данного принципа.

– Итогом принципа законности станет утверждение принципа правопорядка, то есть состоя­ния полноценного правового регулирования общественных отношений, а также правомерное поведение граждан страны, – отметил Марат Когамов.

По его мнению, основными направлениями здесь должны выступать совершенствование правотворчества, в рамках которого нужно создавать такое положение, чтобы соблюдение закона было выгоднее его нарушения. С другой стороны, совершенствование правоприменения должно дополнять результативность нормативного регулирования, устранять его пробелы, учитывать насущные «полевые», правомерные потребности личности, общества, государства. Кроме того, речь идет и о повышении уровня собственно правовой культуры общества и личности как фактора сущест­венного влияния на качество правового регулирования, на процессы укрепления принципа законности и правопорядка.

– Правовая культура общества предполагает необходимый уровень правосознания и правовой активности социума, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности, – уточнил приглашенный спикер. – Здесь все взаимосвязано. Принимая правовые акты, законодатель должен всегда учитывать уровень правосознания общества и отдельных групп населения, которое тесно связано с обеспечением добровольного соблюдения норм права.

По его словам, безусловно, правовая культура общества немыслима, если «хромает» или запаздывает формирование надлежащего уровня правовой культуры личности, то есть правовой образованности человека и гражданина, включая правосознание, умение и навыки пользования правом, подчинение своего поведения предписаниям юридических норм. Вот почему без обладания определенным «багажом» правовой культуры (юридической грамотности) человек и гражданин не сможет полноценно защищать свои права в рамках реального правового статуса как личности.

Продолжая беседу, Марат Когамов сделал акцент на том, что институты правовой культуры общества и отдельно взятой личности являются продуктами, составными частями действующей правовой системы общества как конкретно-исторической совокупности официальной правовой идеологии, законодательства и юридической практики. Иначе говоря, правовая система общества представляет организацию всей юридической сферы жизни социума, с помощью которой государственная власть в обязательном сотрудничестве с гражданским обществом оказывает правовое воздействие на поведение людей.

Профессор также отметил, что в рамках современного курса нашей страны очень важно разъяснять образ Казахстана в статусе правового государства, в котором создаются и реализуются необходимые условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В этом смысле центральными темами правовой культуры общества и отдельно взятой личности должно стать правильное, научно обоснованное разъяснение идеологии правового государства. А его характеризуют обеспечение качества верховенства закона как регулятора наиболее важных, ключевых общественных отношений; разделение государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную ветви с целью исключения злоупотреблений. И также унитаризм, который дополняет горизонтальное разделение государственной власти разумным делегированием ее компетенций и полномочий по вертикали; взаимная ответственность государства и личности.

После введения в тему началась сессия вопросов и ответов. Журналистов, в частности, интересовало, как спикер относится к блогерам и насколько он сам активен в социальных сетях. Был задан вопрос и по референдуму в целом: согласно какому принципу выбирается тема для всенародного голосования и что дает населению данная форма волеизъявления?

В завершение встречи Марат Когамов отметил, что рад сотрудничать с первыми государственными газетами Казахстана – «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правдой», особенно подчеркнув присущие им информативность, насыщенность и достоверность.

Напомним, Марат Когамов – академик Академии естественных наук, выпускник следственного факультета Карагандинской высшей школы МВД СССР, автор 420 научных работ по актуальным проблемам уголовного процесса и иных отрас­лей национального права, в том числе трех изданий (каждое в двух томах) Комментария к УПК РК. Кандидатскую (в возрасте 23 лет) и докторскую диссертации он защищал еще в прошлом столетии в диссовете юридического факультета Киевского университета им. Т. Шевченко. К слову, в 1980 году президент Академии наук Казахской ССР Аскар Кунаев лично вручил Марату Когамову золотую медаль с дипломом «За лучшую студенческую работу в области права». В настоя­щее время наш приглашенный гость – почетный ректор MNU, председатель научного совета по защите докторских диссертаций Карагандинской академии МВД им. Б. Бейсенова.