Праздничное настроение

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Александр Бри

Как рассказал руководитель молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев, активис­ты решили устроить праздник именно в акушерском отделении столичной больницы, ведь женщины, находящиеся здесь, переживают особенные моменты – дарят новые жизни.

Каждая мама получила из рук активистов-жасотановцев букеты цветов, а также корзину с полезными фруктами и витаминами. Кроме мам представители молодежного крыла поздравили и женский коллектив отделения. Пандемия коронавируса показала обществу исключительно важную роль медицины и медиков, их безграничный труд и полную отдачу, преданность своему любимому делу.

Как считает руководитель МК «Jas Otan», для любой женщины самое главное счастье – это рож­дение ребенка, и именно здесь, в стенах столичного родильного дома, они его обретают. А работники акушерского отделения помогают будущим мамам в этот важный период. Нуржан Жетпис­баев, поздравляя медиков с Меж­дународным женским днем, также выразил слова искренней благодарности за их нелегкий и благородный труд.

На этом поздравления жасотановцев не завершаются. В преддверии 8 Марта и непосредственно в день праздника активисты будут радовать прекрасных жительниц и гостей столицы Казахстана приятными сюрпризами на главных улицах города.

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