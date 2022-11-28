Праздник аграриев

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Любовь Доброта, Туркестан

Труженики полей и ферм стали главными действующими лицами на празднике урожая «Altyn kúz-2022», венчающем сельскохозяйственный год.

Плоды своего труда земледельцы и животноводы представили на подходе к лучшему концертному залу города – «Конгресс-холлу». Породистые овцы и бычки, лучшие образцы сельскохозяйственной техники, гроздья винограда, корзины хурмы, яблок и даже фундука, выращивать который начал сарыагашский фермер Танабай Шынтасов. А еще – тыквы, арбузы, дыни, мясомолочная, рыбная продукция и многое другое, что составляет ежедневное меню казахстанцев.

Чтобы оно было разнообразным и состояло из отечественных продуктов, сельчане от зари до зари несут трудовую вахту.

– Сельское хозяйство – один из основных драйверов развития региональной экономики, – подчеркнул и. о. акима области Дархан Сатыбалды, поздравляя с праздником виновников торжества. – Я вырос на селе и хорошо знаю специфику и сложность этой сферы. Человек труда ведет страну вперед. Благодаря вашему труду агропромышленный комплекс региона стабильно развивается. Глава государства ставит задачу по кардинальному решению вопроса продовольственной безо­пасности в ближайшие три года, и мы делаем ставку на крестьян, которых намерены поддержать финансами.

Уже со следующего года, по словам главы региона, аграрии могут рассчитывать на льготные кредиты для осуществления сельскохозяйственных проектов, включая развитие сетей кооперации с годовой ставкой 2,5%. Такая поддержка обернется увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, расширит географию ее поставок по республике и на экспорт.

В Туркестанской области успешно действует региональная программа развития животноводства. Разведением овец, лошадей и КРС занимаются не только на крупных молочно-товарных комп­лексах. Приусадебное хозяйство с откормом скота мясного и молочного направления на юге наиболее популярно среди сельского населения. Как результат, по экспорту мясной продукции Южный Казах­стан занимает первое место в рес­публике.

На долю Туркестанской облас­ти приходится 75% экспортируе­мой из страны говядины, 40% – баранины. Кроме того, область экспортирует овощи, фрукты, картофель, сафлоровое и подсолнечное масло, муку, молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, а также хлопковое волокно.

По итогам 10 месяцев текущего года экспортировано 1 066,5 тыс. тонн продукции животноводства и земледелия на общую сумму 354,7 млн долларов. Объем валовой продукции аграрной отрасли увеличился на 145,3 млрд и достиг 951 млрд тенге. У этого успеха много составляющих: посевная площадь увеличилась на 14 тыс. га и достигла 860 тыс. га. А еще построены новые теплицы площадью 113 гектаров. Теперь их площадь достигла 1 625 га.

В рамках Комплексного плана развития области претворяется в жизнь проект по созданию продовольственного пояса вокруг Туркестана. Под него отведено 11 тыс. га. Здесь пошли на объединение личные подсобные хозяйства, взяв курс на их укрупнение.

Проект предусматривает развитие по трем направлениям, включая получение двух-трех урожаев с применением современных водосберегающих технологий и существенным повышением производительности труда. Продовольственный пояс станет главным «кормильцем» областного центра и щедрым поставщиком продуктовых излишков для жителей регионов нашей большой страны.

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