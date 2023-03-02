Праздник дружбы и добра

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева прошло тематическое мероприя­тие «Отаным – мейірімділік мекені».

Изначально праздник предполагал выражение благодарности казахам от депортированных в нашу страну в 30–40-е годы прошлого века народов. Затем он обрел более широкий смысл и сегодня призван стать выражением дружбы, милосердия и согласия.

Как отметил заместитель председателя АНК, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Марат Азильханов, человеку в жизни должно повезти три раза. Первый – при рождении, второй – при женитьбе или замужестве и третий – с учителями. Он выразил благодарность всем учителям страны, которые дают нашим детям и молодежи знания, открывают путь в будущее.

– Мы часто забываем сказать кому-то слова признательности, – говорил член АНК, руководитель турецкого этнокультурного объединения «Ахыска» города Астаны Аскер Пириев. – Возможно, через время мы осознаем эту проблему. Я уверен, что нужно относиться бережнее друг к другу и выражать благодарность всем – врачам, соседям, друзьям, другим окружающим нас людям.

Пользуясь случаем, Аскер Пириев поблагодарил казахстанцев за помощь турецкому народу, где совсем недавно случилось землетрясение. Когда произошла трагедия, Казахстан был одной из первых стран, оказавших помощь братскому народу.

Напомним, День благодарности казахстанцы отмечают в первый день весны с 2016 года, когда Указом Президента он был закреплен в перечне праздников РК.