Праздник на родине Батырхана Статьи 623 Юрий ЛИ, Кызылорда

В течение двух дней на малой родине знаменитого кызылординца звучали его песни, причем исполнялись любимые и популярные композиции только вживую. В числе конкурсантов оказались вокалисты практически из всех регионов респуб­лики, и превзошел всех своим мастерством и талантом карагандинец Ербол Тажибаев, которому жюри присудило Гран-при. Первого места удостоены житель Астаны Даурен Оразбеков и Алибек Шакенов из Караганды. «Серебро» досталось Султану Каирсапиеву – представителю Западно-Казахстанской области и кызылординцу Ерлану Байбазарову. Третьими стали исполнительница из Атырау Динара Хайруллина, Жанерке Кабатаева из Восточно-Казахстанской области и кызылординец Дархан Каматаев. Специальный приз семьи Шукеновых вручили Лауре Айтбаевой из Караганды, а организатор музыкального конкурса – управление культуры, архивов и документации Приаралья – высоко оценило исполнительское мастерство алматинца Нурболата Базарбаева.



Многочисленные гости и конкурсанты посадили деревья в Парке Первого Президента РК, посетили областной историко-краеведческий музей, в который друзья и родственники Батырхана Шукенова передали его личные вещи. Завершилось музыкальное состязание «Отан-Ана» гала-концертом победителей. Приятным сюрпризом для кызылординцев стало и выступление народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, которая исполнила знаменитые песни Батырхана Шукенова.



По данным управления культуры, архивов и документации, республиканский конкурс «Отан-Ана» по многочисленным пожеланиям кызылординцев решено сделать традиционным, он будет проводиться в Приаралье каждые два года.

