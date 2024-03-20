Праздник обогатился новыми смыслами: представитель АНК о декаде «Наурызнама»

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Композитор, педагог, общественный деятель, председатель белорусского культурного центра «Радима» Дмитрий Останькович поделился своим мнением по поводу нового формата празднования Наурыза в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz 

Фото из личного архива Дмитрия Останьковича

Дмитрий Останькович отметил, что Наурыз – один из самых любимых и долгожданных праздников для всех этносов страны. Ассамблея народа Казахстана широко отмечает День весеннего равноденствия. По всей стране в этот день в домах дружбы организуются различные культурно-развлекательные мероприятия, в том числе конкурсы, национальные спортивные игры, мастер-классы, выставки и большой праздничный концерт художественных коллективов этнокультурных центров.

Наурыз объединяет всех казахстанцев своим глубоким и благородным смыс­лом, он очень важен для нашего национального единства, мира и согласия в обществе.

По его словам новый формат празднования Наурыза поможет укрепить межнациональное единство страны.  

«Решение о проведении декады «Наурызнама» очень современно,  креативно и полностью соответствует духу времени. Казахстанское общество сегодня занимается возрождением своей национальной культуры и древний праздник Наурыз считается своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Он прививает уважение к традициям и культуре родной земли, учит взаимопониманию и сближает народы, живущие в Казахстане. Это настоящий общенародный праздник весны, труда, солидарности и единства», - считает собеседник. 

Также руководитель  белорусского культурного центра «Радима» добавил, что славянские народы  по старинной традиции встречали с размахом приход нового времени года.

«Наурыз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю. У славян вплоть до XVI века тоже был подобный праздник – Комоедица. Он символизировал победу весны над зимой и начало земледельческих работ. Поэтому, наверное, славяне принимают и любят этот весенний праздник обновления природы. Белорусы в Казахстане с удовольствием отмечают Наурыз, который стал настоящим праздником, объединяющим все народы, проживающие на территории республики», - пояснил он.

Дмитрий Останькович подчеркнул, что за годы независимости в Казахстане удалось создать уникальную модель межэтнического согласия, основанную на принципе «единство в многообразии». В последние годы происходит трансформация идеологической и общественно-политической жизни страны, так как глава государства Касым- Жомарт Токаев проводит социально-экономические реформы, направленные на повышение благосостояния населения и улучшения качества жизни разных категорий граждан.  

В этом плане без устойчивых духовных ценностных ориентиров невозможно прогрессивное  развитие общества.

«Я раньше не подозревал о том, какие глубокие смыслы, понятия и ценности лежат в основе праздника Наурыз. Благодаря новому формату его проведения я по-новому ощутил насколько богата и многообразна казахстанская культура и общество. Каждый тематический день декады «Наурызнама» в очередной раз раскрывает передо мной лучшие человеческие качества казахстанцев такие как доброта, милосердие, отзывчивость, трудолюбие, нравственность, верность,  искренность и смелость. Декада Наурызнама охватила практически все сферы жизни нашего общества: культуру, искусство, благотворительность, национальные традиции, спорт и экологию», — заключил спикер.

Дмитрий Останькович убежден, что торжество по-настоящему обогатилось новыми смыслами и содержанием. Сегодня оно объединяет в себе многовековые казахские традиции, культуру, национальное наследие и служит высоким идеалам укреплению национальной идентичности и консолидации нашего общества.

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