93% казахстанцев позитивно оценивают межэтническую ситуацию в стране

В Минкультуры озвучили результаты социологических исследований за первое полугодие 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Института прикладных этнополитических исследований, 93,2% граждан оценивают отношения между этносами как спокойные и благополучные, а 72,5% респондентов отмечают отсутствие нарушений прав по этническому признаку. Кроме того, 86,8% опрошенных положительно оценивают меры государства по укреплению межэтнических отношений, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минкультуры, в Казахстане последовательно проводится государственная политика, направленная на укрепление межэтнического согласия, общественной стабильности и единства народа. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что межэтническое согласие и единство народа являются одними из главных приоритетов государственной политики. В основе этой работы лежат принципы справедливости и равных возможностей для всех граждан.

Только за первое полугодие 2026 года в стране проведено более 5 тыс. мероприятий, которыми охвачено свыше 140 тыс. человек. К этой работе привлечены около 800 экспертов, журналистов, блогеров и представителей этнокультурных объединений.

Сегодня в Казахстане проживают представители порядка 130 этносов. В стране действуют около тысячи этнокультурных объединений и более 4 тыс. общественных структур.

Важной частью инфраструктуры общественного согласия остаются КГУ «Қоғамдық келісім» и Дома дружбы. Сегодня в регионах республики работают 37 Домов дружбы, которые служат площадками для общественного диалога, культурных и просветительских инициатив, а также взаимодействия этнокультурных объединений, государственных органов и гражданского общества.

Представители этнокультурных объединений активно участвуют во всех социально-значимых общенациональных проектах, в том числе в республиканской акции «Таза Қазақстан», к которой только с начала этого года присоединились более 300 тыс. человек.

Особое внимание уделяется развитию института медиации. В каждом регионе действуют центры и советы, объединяющие профессиональных медиаторов, юристов, педагогов, психологов, религиоведов, журналистов и лидеров общественного мнения. В соответствующем реестре состоят 432 медиатора.

#статистика #этнос #социсследование

Популярное

Все
Тайное становится явным
Кокпаршы готовятся к Играм кочевников
Песни, объединяющие поколения
Путь навстречу людям
Сайгаков в наших степях стало больше
«Закроют счет, обезопасят вклады»
Наше здоровье – высшая ценность
Большие перспективы для села
Выборы в Курултай – следующий этап конституционной реформы
Рабочие профессии все престижнее
Ресайклинг при ремонте дорог
За дело вновь взялись волонтеры
Атырау становится центром вагоностроения
Указы Главы государства о назначении
Продавать напрямую, без наценок
Фундамент благополучия граждан
Обеспечен высокий базовый уровень социальной защиты
Единый контакт-центр «109» работает с избирателями
Новеллы, которые нас защитят
Формула зеленого роста
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов
Аргентина вышла в финал Чемпионата мира по футболу -2026
В центре внимания – химпром
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Наследие Мангистау на земле Сыра
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Производство сыра и творога в Казахстане выросло на 28%
В Казахстане продолжают снижаться цены на социально значимы…
Более 160 тысяч автомашин поставлено на учет в июне
В Казахстане почти на 50% выросло производство сливочного м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]