93% казахстанцев позитивно оценивают межэтническую ситуацию в стране

В Минкультуры озвучили результаты социологических исследований за первое полугодие 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Института прикладных этнополитических исследований, 93,2% граждан оценивают отношения между этносами как спокойные и благополучные, а 72,5% респондентов отмечают отсутствие нарушений прав по этническому признаку. Кроме того, 86,8% опрошенных положительно оценивают меры государства по укреплению межэтнических отношений, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минкультуры, в Казахстане последовательно проводится государственная политика, направленная на укрепление межэтнического согласия, общественной стабильности и единства народа. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что межэтническое согласие и единство народа являются одними из главных приоритетов государственной политики. В основе этой работы лежат принципы справедливости и равных возможностей для всех граждан.

Только за первое полугодие 2026 года в стране проведено более 5 тыс. мероприятий, которыми охвачено свыше 140 тыс. человек. К этой работе привлечены около 800 экспертов, журналистов, блогеров и представителей этнокультурных объединений.

Сегодня в Казахстане проживают представители порядка 130 этносов. В стране действуют около тысячи этнокультурных объединений и более 4 тыс. общественных структур.

Важной частью инфраструктуры общественного согласия остаются КГУ «Қоғамдық келісім» и Дома дружбы. Сегодня в регионах республики работают 37 Домов дружбы, которые служат площадками для общественного диалога, культурных и просветительских инициатив, а также взаимодействия этнокультурных объединений, государственных органов и гражданского общества.

Представители этнокультурных объединений активно участвуют во всех социально-значимых общенациональных проектах, в том числе в республиканской акции «Таза Қазақстан», к которой только с начала этого года присоединились более 300 тыс. человек.

Особое внимание уделяется развитию института медиации. В каждом регионе действуют центры и советы, объединяющие профессиональных медиаторов, юристов, педагогов, психологов, религиоведов, журналистов и лидеров общественного мнения. В соответствующем реестре состоят 432 медиатора.