Праздник пришел на землю Улытау

Свыше 15 тыс. гостей собрал этнофестиваль «Көкмайса – живая история степи». В этом году его провели в селе Ералиев Жанааркинского района. Он посвящен богатому наследию и национальным ценностям казахского народа. Гостей встречали и угощали в 35 белоснежных юртах.

фото предоставлено пресс-службой акимата области Улытау

Праздник начался с посещения креативной площадки и продолжился торжественной церемонией открытия фестиваля национальной кухни и традиций.

Конечно же, одним из самых запоминающихся моментов фестиваля стало одновременное доение 500 кобылиц. Это уникальное зрелище наглядно продемонстрировало преемственность национальных традиций и вызвало большой интерес у многочисленных гостей фестиваля.

Кроме того, была представлена старинная казахская традиция «Қымызмұрындық». Старейшины аула дали свое благословение, а гостей угощали свежеприготовленным кумысом. Для посетителей также были организованы национальные игры и показательные выступления мастеров традиционного искусства.

Гости посетили этноаулы, ознакомились с выставкой юрт, отведали блюда национальной кухни. Особое внимание было уделено театрализованным постановкам, посвященным казахским обычаям и традициям, а также работам мастеров декоративно-прикладного искусства.

Программу фестиваля продолжили соревнования по национальным видам спорта. Сильнейшие и ловкие показали свою удаль в кокпаре, аударыспақ, қазақ күресі, традиционной стрельбе из лука, асық ату, поднятии барана и перетягивании каната.

Награды вручили не только победителям спортивных соревнований, но и лучшим мастерицам по изготовлению лоскутных одеял құрақ көрпе.

– Традиционный этнофестиваль «Көкмайса» уже стал узнаваемым брендом региона. В этом году он проходит в одиннадцатый раз. Если ранее его устраивали в Улытауском районе, то сегодня впервые праздник принимает Жанаарка. Особую значимость мероприя­тию придает участие гостей, специально приехавших из разных регионов Казахстана и зарубежных стран. Для нас это большая честь, – отметил аким области Дастан Рыспеков.

Этнофестиваль «Көкмайса – живая история степи» является значимым культурным проектом, направленным на популяризацию национальных традиций, казахской кухни, народных ремесел и этнокультурного наследия, подчеркнули в акимате области Улытау. Из года в год фестиваль укрепляет национальную идентичность, способствует развитию туристического потенциала регио­на и становится одной из его главных визитных карточек.

