Праздник пришел на землю Улытау

Культура
Юлия Унжакова

Свыше 15 тыс. гостей собрал этнофестиваль «Көкмайса – живая история степи». В этом году его провели в селе Ералиев Жанааркинского района. Он посвящен богатому наследию и национальным ценностям казахского народа. Гостей встречали и угощали в 35 белоснежных юртах. 

фото предоставлено пресс-службой акимата области Улытау

Праздник начался с посещения креативной площадки и продолжился торжественной церемонией открытия фестиваля национальной кухни и традиций. 

Конечно же, одним из самых запоминающихся моментов фестиваля стало одновременное доение 500 кобылиц. Это уникальное зрелище наглядно продемонстрировало преемственность национальных традиций и вызвало большой интерес у многочисленных гостей фестиваля.

Кроме того, была представлена старинная казахская традиция «Қымызмұрындық». Старейшины аула дали свое благословение, а гостей угощали свежеприготовленным кумысом. Для посетителей также были организованы национальные игры и показательные выступления мастеров традиционного искусства.

Гости посетили этноаулы, ознакомились с выставкой юрт, отведали блюда национальной кухни. Особое внимание было уделено театрализованным постановкам, посвященным казахским обычаям и традициям, а также работам мастеров декоративно-прикладного искусства.

Программу фестиваля продолжили соревнования по национальным видам спорта. Сильнейшие и ловкие показали свою удаль в кокпаре, аударыспақ, қазақ күресі, традиционной стрельбе из лука, асық ату, поднятии барана и перетягивании каната.

Награды вручили не только победителям спортивных соревнований, но и лучшим мастерицам по изготовлению лоскутных одеял құрақ көрпе.

– Традиционный этнофестиваль «Көкмайса» уже стал узнаваемым брендом региона. В этом году он проходит в одиннадцатый раз. Если ранее его устраивали в Улытауском районе, то сегодня впервые праздник принимает Жанаарка. Особую значимость мероприя­тию придает участие гостей, специально приехавших из разных регионов Казахстана и зарубежных стран. Для нас это большая честь, – отметил аким области Дастан Рыспеков.

Этнофестиваль «Көкмайса – живая история степи» является значимым культурным проектом, направленным на популяризацию национальных традиций, казахской кухни, народных ремесел и этнокультурного наследия, подчеркнули в акимате области Улытау. Из года в год фестиваль укрепляет национальную идентичность, способствует развитию туристического потенциала регио­на и становится одной из его главных визитных карточек.
 

#Улытау #традиции #этнофестиваль #Көкмайса

Популярное

Все
Укрепляя кадровый потенциал
Наградили лучших животноводов
Два золота из Праги
Праздник пришел на землю Улытау
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Прицел на Азиаду
Безопасное лето
Конституция как стратегическая опора развития страны
Новая глава казахстанской государственности
Конституция закладывает образ будущей нации
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Провал Германии и Нидерландов
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Искусство без границ
Утверждение ценностей знаний вселяет уверенность в завтрашнем дне
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Искусство без границ
«Мона Лиза» переедет в отдельный зал Лувра
Степные сюжеты на берегах Невы
Солнечная живопись Ольги Кацюбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]