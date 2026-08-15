В Казахстане завершат съемки международного фильма о Молле Насреддине

В Казахстане начался заключительный этап съемок международного исторического фильма «Молла Насреддин: Друг тяжелых дней». Проект объединил кинематографистов шести тюркских стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

До этого съемочная группа работала в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Финальные съемки пройдут в Алматинской области, Алматы и Туркестане, в том числе у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Проект был инициирован в 2023 году на 40-м заседании Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ в Шуше.

«Молла Насреддин: Друг тяжелых дней» – полнометражный художественный фильм, созданный в рамках сотрудничества тюркских стран. Картина через образ известного фольклорного героя раскрывает общие культурные ценности, традиции и мировоззрение тюркских народов.

В фильме звучат казахский, азербайджанский, турецкий, кыргызский, туркменский и узбекский языки.

Режиссером-постановщиком и автором сценария выступил народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев. Главную роль Ходжи Насреддина исполняет заслуженный артист Казахстана Сагызбай Карабалин. Также в картине снимаются Конысбек Бекайдаров, Ондасын Бексикбасов и Акерке Арыс.