В Казахстане завершат съемки международного фильма о Молле Насреддине

Культура,Кино

Главную роль исполняет заслуженный артист Казахстана Сагызбай Карабалин

В Казахстане начался заключительный этап съемок международного исторического фильма «Молла Насреддин: Друг тяжелых дней». Проект объединил кинематографистов шести тюркских стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ  

До этого съемочная группа работала в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Финальные съемки пройдут в Алматинской области, Алматы и Туркестане, в том числе у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Проект был инициирован в 2023 году на 40-м заседании Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ в Шуше.

«Молла Насреддин: Друг тяжелых дней» – полнометражный художественный фильм, созданный в рамках сотрудничества тюркских стран. Картина через образ известного фольклорного героя раскрывает общие культурные ценности, традиции и мировоззрение тюркских народов.

В фильме звучат казахский, азербайджанский, турецкий, кыргызский, туркменский и узбекский языки.

Режиссером-постановщиком и автором сценария выступил народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев. Главную роль Ходжи Насреддина исполняет заслуженный артист Казахстана Сагызбай Карабалин. Также в картине снимаются Конысбек Бекайдаров, Ондасын Бексикбасов и Акерке Арыс.

 

#фильм #МКИ #съемки #Молла Насреддин

Популярное

Все
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Первый ранец Али
Обеспечить прозрачность и единообразие
Задействован дополнительный финансовый рычаг
Будет построена новая школа
Новые условия для партийной конкуренции
Новоселье в Каскелене
Столичная бригада пополнилась молодыми офицерами
Горело синим пламенем
Елена Рыбакина сыграла в решающем матче
Сократить дефицит ученических мест
Вместо лайков – наказание
«Принцесса цирка» открыла сезон
Формируя культуру водосбережения
Моана запела голосом Санат
Стала цехом старая ферма
Горожан учат сдавать вторсырье
Заряжать – с умом!
Воистину народный
Базовый ориентир
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Сделать город комфортным
Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты
Второй день Comic Con Astana 2026 собрал порядка 18 тысяч гостей
Искусственный интеллект – в школьной программе
Исторический успех: Даужан Бекетов вошел в тройку сильнейших на международной олимпиаде по ИИ
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: что обсуждали партии в регионах
Поэт вдохновляет художников
Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов
Казахстанско-Китайский центр исследований землетрясений начинает работу в Алматы
Дополнительный источник энергии
Проверяется уровень готовности
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Зеленое сердце» Семея

Читайте также

В Таразе представили нумизматические находки эпохи Карахани…
Наследие ботайской культуры представили в Костанайской обла…
Двум госархивам присвоят статус «Национальный»
Итоги проекта «Школа национального ремесла» подвели в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]