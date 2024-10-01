Праздник спорта для особенных детей

29 сентября стал для воспитанников реабилитационного центра «Мейiрiм» для детей с особенностями физического и ментального развития особенным и очень насыщенным днем

Фото: реабилитационный центр «Мейiрiм»

В первой половине дня пятеро детей из центра бежали дистанцию в 10 км на грандиозном спортивном мероприятии - знаменитом Алматинском марафоне. Инструкторы по лечебной физкультуре готовили детей по специальной программе на выносливость и проверяли состояние здоровья, чтобы во время бега дети не испытывали дискомфорта. Они бежали с сопровождающими инструкторами в специальных колясках, рассчитанных для детей с особенностями физического развития. Ну а во второй половине дня 23 ребёнка из «Мейiрiм» вышли на футбольное поле перед игрой лиги чемпионов Казахстана, в командной борьбе Актобе-Атырау, в качестве поддержки. Это такая традиция, для поддержания спортивной культуры и спортивного духа игроков.

Впервые этот ритуал появился в 2000-х годах и стал востребованным и в других видах спорта. Цели такой инициативы — улучшение жизни детей, их социализация и защита.

К примеру, Чемпионат Европы в 2000-ом году стал первым крупным международным турниром, перед матчами которого спортсмены появлялись на поле в компании детей. Еще через два года прошел чемпионат мира и после мундиаля концепция стала по-настоящему популярной.

К слову говоря, для «мейримовцев» федерацией футбола была подготовлена специальная форма, которая создавала тон мероприятию.

Этот день и дети, и сотрудники центра, и родители, запомнят надолго, ведь это был настоящий праздник спорта и настоящая инклюзия для ребят с ограниченными возможностями физического развития.