Праздник уже скоро!

Организатором конкурса выступает Служба центральных коммуникаций города при поддержке управления внутренней политики Астаны. Участие в нем могут принять все отечественные журналисты, выпустившие материалы о городе на государственном и русском языках с 1 июня 2022 года по 16 июня 2023 года.

По условиям, один участник может представить на конкурс не более одного материала и только по одной номинации, среди которых «Лучший журналист-аналитик», «Лучший обозреватель», «Лучший радиорепортаж», «Лучший телесюжет», «Лучший мобилограф», «Лучший фоторепортаж», «Лучший материал о 25-летии Астаны в социальных медиа».

Определять победителей будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа­экспертов и уважаемых представителей отрасли в столице.

Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается миллион тенге, за второе – 500 тыс. тенге, за третье – 300 тыс. тенге.