Праздник уже скоро! Свежий выпуск 26 мая 2023 г. 6:30 1 Самат Бейсембаев В честь Дня столицы стартовал конкурс среди авторов на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и социальных сетях о развитии Астаны. Организатором конкурса выступает Служба центральных коммуникаций города при поддержке управления внутренней политики Астаны. Участие в нем могут принять все отечественные журналисты, выпустившие материалы о городе на государственном и русском языках с 1 июня 2022 года по 16 июня 2023 года. По условиям, один участник может представить на конкурс не более одного материала и только по одной номинации, среди которых «Лучший журналист-аналитик», «Лучший обозреватель», «Лучший радиорепортаж», «Лучший телесюжет», «Лучший мобилограф», «Лучший фоторепортаж», «Лучший материал о 25-летии Астаны в социальных медиа». Определять победителей будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиаэкспертов и уважаемых представителей отрасли в столице. Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается миллион тенге, за второе – 500 тыс. тенге, за третье – 300 тыс. тенге. #Астана #конкурс #акимат #СМИ #День столицы #празднование