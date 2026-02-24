Для проведения качественных весенне-полевых работ Правительством утверждена цена на дизтопливо для фермеров на 15% ниже рыночной

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства акцентировал внимание Министерства энергетики на необходимости своевременного утверждения предельной льготной цены на дизельное топливо для проведения весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что в настоящее время предельная цена для сельхозтоваропроизводителей уже утверждена на 15% ниже рыночной. По данным ведомства, в текущем году на основании электронных заявок сельхозтоваропроизводителей на посевную кампанию сформирован объем льготного дизтоплива в размере 402 тыс. тонн.

Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизельного топлива приняты следующие меры: получены отдельные ПИН-коды (цифровая маркировка); окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета (цветная маркировка); создание отдельного виртуального склада для дизтоплива в электронной системе счет-фактур. Данные меры позволят обеспечить со стороны поставщиков нефти точечную реализацию по целевому назначению в адрес операторов СХТП.

— Отгрузка дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей находится на постоянном контроле Министерства, — подчеркнул Ерлан Аккенженов.