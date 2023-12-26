Розничные цены на сжиженный газ переутвердили в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана переутвердило розничные цены на сжиженный нефтяной газ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Действующий приказ был утвержден агентством по защите и развитию конкуренции, его срок завершается 31 декабря 2023 года. В этой связи Минэнерго РК переутвердило этот приказ с аналогичными ценами, которые действовали ранее на рынке Казахстана.

Предельная розничная цена на СНГ с НДС за 1 литр составит:

- в Астане – 76 тенге;

- в Алматы – 81 тенге;

- в Шымкенте – 64 тенге;

- в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях – 54 тенге;

- в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях – 64 тенге;

- в Жамбылской области – 71 тенге;

- в Павлодарской области – 74 тенге;

- в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, областях Абай, Жетысу, Улытау – 76 тенге;

- в Алматинской, Северо-Казахстанской областях – 81 тенге.

Приказ заработает с 1 января 2024 года.