Предложения по ставке НДС озвучили на встрече с представителями бизнеса

Налоги,Экономика
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По словам президента, предложенная ранее правительством ставка завышена. Он поручил дополнительно проработать вопрос по ставке НДС

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Встреча была организована при поддержке НПП «Атамекен», в ней приняли участие более 150 представителей бизнеса, ассоциаций, общественных и отраслевых объединений. В их числе – представители Казахстанской ассоциации налоговых консультантов, саморегулируемой организации общественного питания, члены региональных советов палаты предпринимателей Астаны и комитетов обрабатывающей и фармацевтической, медицинской промышленности, НПП «Атамекен», группы компаний «Alageum Electric», ассоциации «Petro mining» и другие.

«Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, налоговая система должна быть сбалансированной. Это была четкая установка. Она должна учитывать интересы бизнеса и государства. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить один из главных вопросов, наверное, это касается налога на добавленную стоимость. У нас будет много встреч в регионах, в которых будут участвовать представители министерства экономики, финансов, палаты «Атамекен». Работа предстоит большая и комплексная. Все предложения, которые поступают в наш адрес, будут услышаны. Мы с вами выработаем единую позицию, потому что Налоговый Кодекс должен стать очень простым, понятным, четким», — отметил Мади Такиев.

 НДС – это один из ключевых источников пополнения бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.

«Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение», — пояснил Азамат Амрин.

Отмечено, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности – предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение – реализация данного режима только в сегменте B2C (в рознице). Предложено снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%).

При реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда; снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, развитие институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.

#Правительство #бизнес #ставка #НДС

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