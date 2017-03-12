​Предприниматель строит – регион выкупает

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Любовь Доброта, Шымкент

Государственно-частное парт­нерство – это новая форма сотрудничества бизнеса с государством. Любой предприниматель, имеющий финансовые средства и желание реализовать социально значимый проект, может участвовать в программе, подав соответствующую заявку. И если специальная комиссия ее одобрит, с предпринимателем заключат договор о партнерстве.

В Южно-Казахстанской области уже разработаны и выставлены на конкурс первые пять проектов. Все они прошли государственную экспертизу и являются социальными объектами в сфере здравоохранения и образования. Это – поликлиника в шымкентском микрорайоне «Кайтпас-1» и четыре детских сада – в областном центре, Байдибекском, Тюлькубасском и Отрарском районах. Общая стоимость пяти проектов оценивается в 3,4 млрд тенге. На реализацию двух из них поступили по две заявки, еще на три – по одной.

На первом заседании комиссия успела рассмотреть одну заявку – на строительство детского сада в ауле Коксарай Отрарского района на 240 мест. Проектная стоимость объекта – 538 млн тенге. Из двух претендентов на осуществление проекта комиссия выбрала потенциального победителя, с которым после решения ряда организационных моментов будет заключен договор государственно-частного партнерства. Он получит на руки ПСД на объект с государственной экспертизой, также ему передадут земельный участок под строительство детского сада на право временного пользования.

Предполагается, что предприниматель самостоятельно профинансирует строительство, оснащение и ввод здания в эксплуатацию. Не обязательно, чтобы это были его личные средства, он может взять кредит. Возможно участие в конкурсах консорциумов для совместного ведения строительства и эксплуатации объекта. После того, как объект будет полностью готов, предприниматель передаст его в собственность государства. В итоге объект перейдет на баланс государства, которое затем оформит на частного партнера право управления и пользования. Право отчуждения опять-таки останется за государством. При этом оно возместит партнеру все расходы, в том числе на строительство, оснащение, затраты на эксплуатацию объекта и даже выплатит вознаграждение.

– В нашем случае после завершения строительства детский сад в Коксарае под управление предпринимателя перейдет сроком на 15 лет, – рассказывает Омархан Молдиев, специалист подведомственной организации областного акимата ТОО «ГЧП «Эксперт». – В течение пяти лет государство компенсирует предпринимателю все затраты на возведение. Также предусмотрена выплата вознаграждения за управление объектом. Начиная со второго года после ввода в эксплуатацию и до окончания договора государст­венно-частного партнерства ежегодно предпринимателю будет из бюджета выплачиваться по 30 миллионов тенге.

Кроме того, из государственного бюджета предусмотрено подушевое финансирование на содержание каждого ребенка в дошкольном учреждении. Эти средства предназначены на коммунальные расходы и оплату труда персонала. В Южном Казахстане сумма подушевого финансирования составляет сейчас порядка 22 тыс. тенге на одного ребенка.

В текущем году предполагается разработать проекты, провести государственную экспертизу и выставить на конкурс еще два десятка социально значимых объектов. К примеру, управление здравоохранения Южно-Казах­станской области хотело бы в ближайшей перспективе на основе государственно-частного парт­нерства построить 10 объектов. Это – областной онкологический диспансер на 350 стационарных коек и консультативно-диагностическая поликлиника на 500 посещений в областном центре, областной перинатальный центр № 6 в Шымкенте. Город давно нуждается в этих лечебных учреждениях, поскольку существующие здания давно уже не вмещают пациентов. Нужен городу и новый областной противотуберкулезный диспансер на 350 стационарных коек с консультативно-диагностической поликлиникой на 500 посещений, ибо лечебное учреждение оказалось сейчас в самом центре Шымкента и соседствует с рынком. Новый перинатальный центр нужен Сарыагашу, поликлинику давно ждут жители Аксукента, да и в новых жилых массивах областного центра срочно нужны несколько поликлиник.

Так что предприниматели уже сейчас могут выбирать из этого списка проекты, реализация которых им по силам. Ведением же реестра потенциальных частных партнеров занимается Палата предпринимателей ЮКО. Ей также доверили подготовку эксперт­ного заключения к концепциям проектов ГЧП и мониторинг реа­лизации этих проектов.

– ГЧП – это отличная возможность заработать бизнесу вместе с государством, – считает куратор проекта ГЧП Палаты предпринимателей ЮКО Канат Шалимбетов. – Сотрудничество на основе ГЧП будет выгодно как государству, так и бизнесу. Предприниматель получает надежного партнера на долговременную перспективу и стабильный бизнес. В таких проектах практически нет рис­ков. Государство же благодаря проектам ГЧП исполняет свои обязательства перед населением по предоставлению социально значимых услуг, не вкладывая одномоментно больших средств. В условиях ограниченности бюджетных средств ГЧП становится реальной альтернативой реализации социально значимых проектов на основе построения долгосрочного сотрудничества Правительства, регионов и бизнеса на взаимовыгодных условиях.

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