Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо

Экономика
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С начала года в городе Шымкент более 200 предпринимателей были привлечены к ответственности за необоснованное повышение цен на социально значимые продовольственные товары. Из них 15 — за завышение цен на мясо,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городское управление сельского хозяйства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации управления, был проведён мониторинг в сотнях торговых точек. Говядина (лопаточно-грудинная часть с костью) входит в перечень из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, цены на которые находятся под контролем.

— В настоящее время в Шымкенте функционирует около 60 социальных торговых точек. Кроме того, еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, где также реализуется говядина с костью по стабильной цене — в пределах 3200–3300 тенге за килограмм. Мясная продукция поставляется напрямую с животноводческих ферм Туркестанской области, — сообщил руководитель управления сельского хозяйства Талгат Мекамбаев.

Он также отметил, что чистое мясо (мякоть) говядины не входит в перечень регулируемых по цене товаров.

По словам главы управления, в рамках заключённых договоров с крестьянскими хозяйствами «Каскасу-С» и «Байтерек», отпускная цена мяса составляет 2620 тенге за килограмм.

Кроме того, в рамках механизма «товаропроводящей схемы» достигнуты договорённости с торговыми сетями Magnum и «Грамад». Это позволяет реализовывать говядину с костью (лопаточно-грудинная часть) по стабильной цене — 2590 тенге за килограмм.

Представители управления также отметили, что на рынках имеется и коммерческое мясо, цена которого достигает 3800–4000 тенге за килограмм. Однако в некоторых торговых точках сохраняется стабильная ценовая политика.

По словам специалистов, рост цен в частных торговых точках связан с сезонным спросом, удорожанием кормов и увеличением объёмов экспорта. Тем не менее, в городе дефицита мяса и ажиотажа не наблюдается, подчеркнул глава управления.

Акимат призывает жителей города выбирать торговые точки, в которых цены на социально значимые продовольственные товары находятся под контролем и подлежат регулированию.

#цены #Шымкент #мясо

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