Предприятие стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в Алматинской области

Прокуратура Карасайского района защитила интересы государства в сфере соблюдения законодательства о госсобственности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам проведённого анализа выявлены нарушения порядка проведения торгов при приватизации государственного коммунального предприятия «Таусамалы» в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой.

Стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге.

В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным.

«По решению специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области от 21 октября 2024 года требования прокуратуры были удовлетворены. Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в надзорном органе.

Возвращение предприятия «Таусамалы» в госсобственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения.