Предприятия ERG признаны лучшими в сфере охраны труда и подготовки специалистов

Павлодарский алюминиевый завод и Донской ГОК получили высокие оценки на республиканском уровне

Фото: ERG

Павлодарский алюминиевый завод АО «Алюминий Казахстана», входящего в ERG, стало серебряным призером республиканского конкурса социальной ответственности «Парыз» - в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда» среди крупных предприятий.

Директор Павлодарского алюминиевого завода Айтуган Ахметов подчеркнул, что безопасность – один из приоритетов завода.

«Признание в республиканском конкурсе – вовсе не символический жест для сотрудников. Чтобы соответствовать всем критериям, нам пришлось провести большую совместную работу. Ее главный результат – заметное снижение производственного травматизма», - отметил он.

Важную роль в улучшении показателей сыграл созданный на заводе Центр практических навыков по безопасному труду. По словам руководителя по охране труда и промышленной безопасности Алексея Чабанова, в центре сотрудники проходят обучение на симуляторе скольжения, тренажерах по пожарной безопасности и по подъему/спуску в кабину, а на комплексных полигонах отрабатывают работу на высоте и в замкнутых пространствах.

«Аналога последнему полигону в стране нет – это наша разработка, получившая патент на изобретение», - добавил Чабанов.

Павлодарский алюминиевый завод – крупнейший работодатель Павлодарской области и единственный производитель глинозема в Казахстане; его деятельность привлекает внимание большого числа людей. На предприятии подчеркивают важность комфортных условий труда: нормы выдачи средств индивидуальной защиты и спецодежды на заводе значительно превышают требования законодательства. Кроме питания и молока, сотрудники получают бесплатный или льготный доступ к спортзалам, бассейнам, санаториям и зонам отдыха. Отметим, что случаев профессиональных заболеваний на предприятии не фиксируют более семи лет.

Высокие результаты ERG отмечены не только на ПАЗе – другое предприятие компании также завоевало республиканскую награду. Донской горно-обогатительный комбинат АО «ТНК «Казхром» удостоен Гран-при в номинации «Лучшее предприятие – участник подготовки кадров» республиканского конкурса «Кәсібимаман».

«Гордость за компанию, гордость за партнера», - сказал директор Донского ГОКа Бауыржан Утемисов.

По его словам, это достойное завершение года рабочих профессий и юбилейного года – 30-летия компании Казхром. Утемисов отметил, что благодаря серьезной образовательной базе студенты колледжа успешно выступают на международных профессиональных конкурсах, а выпускники быстро становятся квалифицированными специалистами; многие из них сегодня занимают руководящие должности на предприятии.

Донской ГОК тесно сотрудничает с Хромтауским горнотехническим высшим колледжем: студенты проходят оплачиваемую практику на комбинате, что дает им реальные производственные навыки при выходе на рынок труда. В 2025 году в колледже начал работу современный центр компетенций, на создание которого «Казхром» выделил 115 миллионов тенге; всего в этом году компания инвестировала в развитие колледжа 200 миллионов тенге.

