Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга

Виновники торжеств, состоявшихся в Актобе, Аксу, Павлодаре и Рудном, принимали поздравления, получали заслуженные государственные награды, поощрения, премии и подарки – машины и квартиры

В минувшие выходные мне в составе группы журналистов посчастливилось побывать сразу на двух праздниках в Рудном: АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», входящее в состав ERG, отмечало 70-летие предприятия и День металлурга. Отпраздновать эти яркие события горняки и металлурги пригласили всех рудничан и гостей города.

В парке «Достық» проходил детский праздник, а вечером на центральной городской площади состоялось грандиозное шоу с участием популярных казахстанских исполнителей. Началось оно с чествования ветеранов и лучших работников ССГПО.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов, открывая официальную часть праздника, отметил, что за свою 70-летнюю историю ССГПО добилось значительных успехов. Предприятие не раз становилось лучшим в стране.

Здесь открывались новые производства, ставились рекорды по добыче руды и выпуску продукции – железорудных окатышей и железорудного концентрата. За этими достижениями стоят усилия многотысячного коллектива ССГПО.

Славная история предприятия хранит множество имен, которые сыграли важную роль в его становлении, и в числе первых – Николай Фаддеевич Сандригайло, Василий Михайлович Ермолович, Касымкаир Казыбаевич Дюсембаев. Чтут на предприятии и трудовые династии – семьи Медведевых, Алькеновых, Бурняшевых, Жигаевых.

«Сегодня здесь трудятся порядка десяти тысяч человек. Сотни молодых людей ежегодно пополняют трудовой коллектив. Для создания благоприятных условий для них предприятие инициирует различные социальные программы», – подчеркнул глава региона.

«ССГПО – это не просто аббревиатура, это символ трудолюбия, настойчивости и стремления к новым высотам. На протяжении семи десятилетий предприятие развивалось, преодолевая преграды и трудности. Сегодня можно с гордостью говорить: ССГПО – важное звено в промышленности Казахстана», – отметил председатель совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

По словам спикера, железная руда обеспечивает нашей стране финансовую стабильность. В 2024 году на ССГПО произведено продукции на более чем 200 млрд тенге. Предприятие входит в топ-50 крупнейших налогоплательщиков республики. В работе все шире применяются инновационные технологии, стартовали проекты «Умный карьер» и «Умная фабрика».

В своей речи генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов с особой благодарностью обратился к ветеранам. Он отметил самоотверженный труд работников, стоявших у истоков создания предприятия и внесших большой вклад в становление гиганта черной металлургии.

«Сегодня мы, евразийцы, развиваем Качарский карьер, разработали стратегию развития фабрик по выпуску окатышей и обогащению, строим завод горячебрикетированного железа мощностью четыре миллиона тонн в год», – анонсировал планы флагмана Серик Шахажанов.

«За плечами 70 лет, но это не точка окончания нашего развития, – подчеркнул руководитель дивизиона «Железо» ERG Сергей Напольских. – ССГПО заслуженно считается флагманом отечественной горнорудной отрасли. Мы продолжаем разрабатывать свою стратегию совершенствования. Наша цель – обновляться, переходить на современные технологии, повышать эффективность».

Во время торжества заслуженные государственные и отраслевые награды получили свыше 300 сотрудников АО «ССГПО» и АО «Качары руда». Десять лучших получили ключи от автомобилей казахстанской сборки JAC JS6 и еще десять – ключи от квартир.

« Когда узнал о таком подарке, сердце наполнилось гордостью и уверенностью: значит, я все делал правильно, – поделился своими эмоциями машинист роторного экскаватора Александр Помелов, проработавший в ССГПО 44 года. – Вместе с предприятием пережил многое. Неожиданно и приятно, что отметили мое постоянство и преданность родному предприятию».

После окончания торжественной части свои хиты исполнили Jah Khalib, Казыбек Курайыш, Мирас Жугунусов, Назима, Асхат Принц и другие звезды казахстанской эстрады. Почти в полночь мероприятие красиво завершилось праздничным фейерверком.

Производство. Качары

А днем журналистам показали, как работают разные подразделения ССГПО. Пройдя инструктаж по технике безопасности, мы отправились на Качарское месторождение, с которым ССГПО связывает свое будущее.

По словам начальника технического отдела АО «Качары руда» Павла Храпатого, карьер уникален по запасам железной и магнетитовой руд. На данный момент здесь добыто 350 млн тонн руды, ее запасы составляют еще около 800 млн тонн. Срок действия карьера рассчитан до 2053 года.

Со смотровой площадки нам открывается вид на гигантскую воронку диаметром более трех километров. По уступам, оформленным в виде ступеней, самосвалы везут руду на площадки, где ее экскаваторами грузят в думпкары. На поверхность руду вывозит состав из 40 думпкаров, а дальше она отправится на обогатительную фабрику ССГПО…

Сейчас работы в карьере ведутся на глубине 470 метров, и техника сверху скорее похожа на спичечные коробки. На самом деле это далеко не малыши, а гиганты грузоподъемностью в 180 и 220 тонн. Экскаваторы с емкостью ковша почти 30 кубометров им под стать: три таких ковша – и самосвал загружен.

«Качарцы в этом году планируют добыть 15,5 миллиона тонн руды, а в перспективе довести добычу до 26 миллионов тонн к 2027 году. Для повышения производительности железорудный дивизион обновил промышленный автопарк на качарской площадке, для чего приобретены сорок два 220-тонных самосвала HITACHI и шесть экскаваторов», – рассказал Павел Храпатый.

Из здания управления горнотранспортными работами диспетчеры наблюдают за жизнью карьера. Благодаря ИС «Умный карьер» они следят за работой техники, контролируют время и производительность всех операций.

В этот день я посидела в кабине карьерного самосвала-гиганта, посетила ремонтный ангар, где техника НІТАСНІ проходит осмотр, увидела окаменевшую секвойю, найденную в карьере, а в корпоративном университете ERG даже управляла HITACHI – 220-тонником, конечно, на симуляторе.

Добрые дела

Для ССГПО 70 лет – целая жизнь. За это время произведено почти 745 млн тонн концентрата и около 395 млн тонн окатышей.

«Предприятие не стоит на месте. В новое десятилетие ССГПО входит с новой продукцией и планами на строительство нового предприятия», – рассказал журналистам глава дивизиона «Железо» Сергей Напольских.

Благодаря внедрению передовых технологий в производственный процесс разработан новый вид продукции – BF-окатыши с повышенным содержанием железа (65,5–66%). Уже произведено порядка 150 тыс. тонн таких BF-окатышей и продано в Казахстане.

По его словам, это первый шаг в получении высококачественных окатышей и концентрата для будущего завода горячебрикетированного железа. Это еще один грандиозный проект ССГПО. Сегодня он находится на стадии разработки проектной документации.

ССГПО – социально ответственная компания. Ею построены Ледовый дворец, плавательный бассейн, спортивные площадки. Ведется ремонт дорог в Рудном. Для Рудненского индустриального университета приобретено учебное оборудование и программное обеспечение, обновлена материально-техническая база колледжей горнорудной промышленности.

В этом году ССГПО открыло для детей кабинет робототехники, а в прошлом – подарило каждой школе интерактивные панели для проведения уроков. Строит в городе школу на 1 200 мест.

Кроме того, в рамках меморандума о реализации социально значимых проектов подписано соглашение между акиматом Коста­найской области, ERG и «Отбасы банком» по улучшению жилищных условий для бюджетников. Оказана помощь по приобретению медицинских аппаратов для городской больницы.