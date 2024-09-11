В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли

Металлургия
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Екатерина Бескорсая, Павлодар

Десятилетия назад академик Каныш Сатпаев писал: «Мы не мыслим науки, оторванной от практики. Успех науки состоит в том, чтобы ученые работали в комплексе с производственниками и на главных объектах. Это значит, что свои усилия ученые должны направлять на крупные объекты, имеющие большое народнохозяйственное значение».

Эту цитату великого казахского ученого, актуальную и сегодня, можно считать лейтмотивом масштабного хакатона, прошедшего на базе Павлодарского алюминиевого завода. Наука не ради науки, а как движущая сила производства – в таком ключе работали более 60 участников мероприятия, организованного по инициативе министерства науки и высшего образования РК и Научно-исследовательского инжинирингового центра ERG.

В своем послании 2024 глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Один из инструментов в этом направлении – симбиоз ученых с производственниками.

Это доказали и участники павлодарского хакатона. Перед началом мероприятия вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки представил форум как инновационный формат коммерциализации науки в Казахстане.

Сегодня перед нами стоит задача не только развивать фундаментальные исследования, но и активно внедрять научные разработки в производство. Хакатон – это хорошая возможность для наших ученых и промышленников объединить усилия для решения конкретных технологических вызовов. Инновационные форматы, такие как этот, являются основой для успешной коммерциализации науки и технологического прогресса в стране, – сказал Дархан Ахмед-Заки.

Бахтияр Шокобаев, менеджер проектов Центра научно-технологических инициатив «Самгау» и другие ученые -  участники хакатона подтвердили, что хакатон, та самая площадка, которой не хватало в Казахстане. У промышленных предприятий есть задачи, у ученых – решения.

Перспективы развития компании ERG и Алюминий Казахстана осветил заместитель генерального директора по технологии и операционной деятельности ERG в Казахстане Йохен Бербнер:

Глава государства поставил приоритетную задачу – удвоить ВВП страны в 2 раза к 2030 году. Алюминиевая отрасль, компания ERG, как и в целом горно-металлургический сектор являются одними из базовых для экономики Казахстана. Поэтому от развития наших предприятий, в том числе, зависит достижение поставленного результата. А он невозможен без решения сложных производственных задач. Наш Павлодарский алюминиевый завод в этом году отметил 60-летие и один из немногих, где сохранили в свое время прикладную науку. Наша масштабная цель – работать на перспективу. И хакатон, который мы проводим для алюминиевой отрасли впервые совместно с министерством науки и высшего образования, поможет сформировать карту научно-технологического развития и подготовить научные, производственные и промышленные решения на основе разработок отечественных ученых, – подчеркнул Йохен Бербнер.

На научно-инновационном хакатоне встретились ведущие ученые из исследовательских институтов, крупных вузов страны и АО «Алюминий Казахстана», входящего в ERG. На два дня Павлодар стал центром обсуждения актуальных проблем металлургической отрасли – шесть групп ученых и экспертов-практиков были заняты решением 21 производственной задачи алюминиевого кластера.

Несмотря на то, что такой хакатон проходит впервые, ERG давно и плотно сотрудничает с казахстанской наукой, занимаясь развитием отечественной металлургической промышленности на благо всей экономики страны. Еще в 2012 году был создан Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG. Это самостоятельная организация, деятельность которой направлена на поиск и внедрение инноваций с фокусом на создание дополнительной ценности для Евразийской Группы и повышения ее экономической эффективности.

Офис НИИЦ ERG располагается в Астане, однако пять его лабораторий полностью интегрированы в производство и базируются на заводах группы в Павлодаре, Аксу, Хромтау и Актобе. Это позволило объединить 66 высококвалифицированных сотрудников, десятки из которых имеют уникальные компетенции и опыт.

Занимаясь четырьмя технологическими направлениями с уникальной экспертизой, НИИЦ ERG сотрудничает с 39 ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами из 11 стран мира. В текущем портфеле организации – 47 проектов с суммарным эффектом 1,8 млрд долларов. При этом только с начала 2021 года 35 проектов переданы в реализацию, 14 из них уже внедрены и 14 находятся на этапе внедрения.

Примером успешного внедренного проекта можно назвать технологию обогащения лежалых шламовых хвостов Донского ГОКа, которая позволяет выпускать товарный продукт с минимальными потерями в хвостах. Участок гравитации был запущен в 2023 году, здесь создано 271 рабочее место, а годовая производительность составляет 1 млн тонн 47-процентного оксида хрома. Еще один пример работы НИИЦ ERG – реализованный проект по изменению конфигурации изложниц для снижения мелочи при разливке металла на Аксуском заводе ферросплавов.

Не удивительно, что именно Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG выступил одним из инициаторов алюминиевого хакатона. Как отметила исполняющая обязанности генерального директора НИИЦ ERG Гульнур Абикенова, организаторы поставили перед участниками мероприятия именно те задачи, решение которых наиболее актуально и требует ближайшего внедрения в производство. И выбранный формат, новый пока для алюминиевой отрасли, оправдал себя и позволил объединить теорию и практику, чтобы получить те самые проекты решений для внедрения инноваций в промышленность.

В первый день хакатона чувствовалось некоторое напряжение, ведь в группах работали люди, прежде друг с другом не знакомые. Но через время произошло реальное сближение ученых с производственниками – то самое объединение научного сообщества  с экспертами Евразийской группы, на которое мы и рассчитывали, – подчеркнула Гульнур Абикенова. – Стали проявляться интерес друг к другу, к задачам, и со второй половины первого дня шла активная работа, споры, дискуссии. Все начали открываться, делиться своими идеями. Мы увидели, что ученым есть что сказать, а производственникам есть что на это ответить. В итоге мы получили отличный результат.

Жюри хакатона как наиболее перспективные отметило два долгосрочных и три краткосрочных решения, предложенных участниками мероприятия. К первым относится тема изучения и добычи глубокозалегающих бокситов, в частности Коктальских бокситов, а также отработка этих месторождений путем подземного выщелачивания. Еще одна идея, отмеченная жюри и имеющая долгосрочную перспективу для всей отрасли, касалась извлечения скандия и других дополнительных продуктов из красного шлама.

А вот к наиболее удачным краткосрочным решениям жюри отнесло предложенные технологии производства «зеленых» анодов, очистки исходного сырья от примесей для получения качественного нефтяного кокса, снижения влажности боксита при помощи сорбентов.

В группу, работающую над последней темой, входил Бахтияр Шокобаев, менеджер проектов Центра научно-технологических инициатив «Самгау». По его словам, он впервые встретил в одном месте так много представителей научного сообщества, которые имеют большой  интерес к решению четких промышленных задач.

Убежден, что ученым будет интересен такой формат сотрудничества. И отрадно, что жюри заинтересовала работа нашей группы – решение проблемы обводненности бокситовых руд. Как известно, бокситы для павлодарского алюминиевого завода добывают в Лисаковске, а затем транспортируют на 1200 километров. При этом добытый боксит имеет 20% влажности, а для предприятия не выгодно транспортировать такой объем «воды», ведь за ее перевозку тоже приходится платить. На хакатоне мы пришли к пяти решениями, которые могли бы изначально снизить влажность сырья еще на карьере. Самым перспективным оказалось использование сорбентов в виде таблеток, которые будут смешиваться с бокситом, забирать на себя влагу, а затем для отделения просеиваться через специальное сито. Такая технология позволит сократить процент влажности с 20 до 10, и при объеме добычи в 5 миллионов тонн поможет сэкономить огромную сумму – порядка 1,7 миллиона долларов в год, – пояснил Бахтияр Шокобаев.

Победителям хакатона, особенно авторам отмеченных краткосрочных решений, председатель Комитета науки МНВО Республики Казахстан Галымжан Жанкуатов посоветовал уже сейчас приступать к более детальной работе над заявленной темой, подготовить научно-техническое задание с технической спецификацией и претендовать в дальнейшем на получение грантового финансирования со стоны государства. Долгосрочные проекты потребуют более глубокого изучения, тем более что они и были сосредоточены не только на актуальных проблемах, но и в целом на будущем алюминиевой промышленности Казахстана.

Впрочем, результаты хакатона не просто очертили перспективы для совместной работы науки и производства, но и задали неплохой вектор для системы высшего образования. Об этом рассказал один из участников мероприятия, профессор Торайгыров университета, кандидат технических наук Алексей Богомолов.

На алюминиевом заводе трудоустроена значительная часть наших выпускников. И мы в университете определяем темы выпускных работ и диссертаций именно в прямой связи с существующей ситуацией на производстве и для решения технологических, экономических и экологических проблем, понимая, что все это – развитие нашего региона и республики в целом, – говорит ученый. – Особенность данного хакатона в том, что фактически удалось сделать полезное для всех участников мероприятия. В течение двух суток мы вышли на прототипирование предполагаемых решений, нужных компании ERG и металлургической отрасли страны. Кроме того, подготовлены тематики дальнейших исследований для министерского программно-целевого финансирования. В этом плане казахстанские ученые могут увидеть конкретно точечные направления, которые гарантированно востребованы одной из крупнейших горно-металлургических корпораций Казахстана. Считаю, что подобные мероприятия приведут к взаимовыгодному сотрудничеству ученых и производственников.  Мы можем быть уверены, что результаты наших исследований имеют четкую прикладную направленность и могут быть профинансированы, коммерциализированы и главное – внедрены в производство.

#Павлодар #ERG #хакатон

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