Qarmet в активной фазе: идет модернизация производства и реализация социальных проектов

В декабре 2023 года, когда он только встал у руля, положение на промышленных предприятиях было очень тяжелым. Теперь же они выходят из кризиса и даже показывают положительную динамику. Подтверждающие это данные привел на пресс-конференции 11 октября генеральный директор АО «Qarmet» Вадим Басин.

За девять месяцев производство стали у нас выросло на 14% и составило 2,6 миллиона тонн, - проинформировал он. – Добыча угля повысилась на 2%, достигнув 4,7 миллиона тонн. Объем производства концентрата вырос на 17% и составил 2,3 миллиона тонн. Отмечу, что в мае Qarmet показал лучший результат производства за последние пять лет. Мы выпустили 330 тысяч тонн стали за один месяц.

Qarmet намерен наращивать объемы производства. Уже принята программа развития, рассчитанная до 2028 года. Согласно ей производство стали и концентрата должно достигнуть годового объема 5 млн тонн, а угля, который необходим металлургическому комбинату, – 9 млн тонн. Конечно, чтобы воплотить эти амбициозные цели в реальность, нужны серьезные инвестиции. И они будут.

Наша программа на ближайшую пятилетку называется «5-9-5». В ее рамках предусмотрены инвестиции в размере 3,5 миллиарда долларов, - сообщила заместитель генерального директора АО «Qarmet» по финансам и стратегическому развитию Зауре Заурбекова. – Наша цель – это полное обеспечение металлургического бизнеса собственным сырьем – рудным и угольным, а также электроэнергией. Безопасность производства для нас первостепенна. Политика компании – это нулевая толерантность к смертности и инцидентам, которые к ней приводят.

Каким образом компания «Qarmet» собирается наращивать объемы производства? В первую очередь, за счет модернизации. Если говорить о стальном департаменте, то здесь отремонтируют две существующие коксовых батареи, построят две новых и введут в эксплуатацию установку по очистке коксового газа. В планах реконструкция воздухонагревателей и монтаж современной двухручьевой разливочной машины. Плюс к этому будут переоборудованы прокатные цеха и налажен выпуск премиальных марок стали. Отметим, что на последнем аспекте отдельно останавливался глава государства Касым-Жомарт Токаев, когда в прошлом году принималось решение о передаче предприятия отечественному инвестору.

Финансовые вливания будут и в угольном департаменте. В частности, на шахтах имени Кузембаева и «Тентекская» построят новые вентиляционные стволы. На «Саранской» начнется добыча коксующихся углей пластов К10, К12 и К7 второй района.

Безопасности труда горняков тоже уделят внимание. На пяти шахтах внедрят систему позиционирования персонала, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать дислокацию работников и в случае ЧП извещать их об экстренной эвакуации. Вместе с тем на шахтах проведут монтаж противопожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, установят оборудование для аэрогазового контроля.

Qarmet намерен направить около 500 млн долларов на реализацию экологических проектов. Планируется реконструировать очистные сооружения, ввести в эксплуатацию установку аспирации и пылеподавления, а также занять переработкой промышленных отходов.

Мы будем переводить свое производство на природный газ, - сказала заместитель генерального директора АО «Qarmet» Зауре Заурбекова. – Сегодня карметкомбинат – это единственное металлургическое предприятие, которое работает не на газе. Его перевод даст возможность снизить выбросы на 30%, что положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе Темиртау.

Qarmet позиционирует себя как социально ответственная компания. Поэтому она продолжит финансировать проекты по благоустройству, образованию и строительству жилья в тех городах своего присутствия. Начало уже положено. В Темиртау за счет инвестора благоустроили парк трудовой славы, построили приют для бездомных животных и отремонтировали три детских оздоровительных лагеря.

Сейчас он занят восстановлением трамвайного парка в Темиртау. В замену рельсового полотна и опор, восстановление депо и покупку восьми новых вагонов уже вложено около 12 млрд тенге. Ожидается, что к концу этого года по городу металлургов забегают красивые современные трамваи.

Во время пресс-конференции руководители АО «Qarmet» ответили на вопросы журналистов. Они интересовались производственными показателями, спрашивали об условиях труда на промпредприятиях и о помощи семьям 46 горняков, погибших во время прошлогоднего взрыва на шахте имени Костенко. В ответе прозвучало, что родственники шахтеров получили от предприятия все положенные выплаты в размере порядка 5 млрд тенге: 3,1 млрд тенге ушло на пособия в десять годовых зарплат; 300 млн тенге – на погашение кредитов; 1,3 млрд тенге – на покупку квартир, продолжается оплата образования в СУЗах и ВУЗах страны для детей.