Представители агробизнеса озвучили кабмину свои предложения по развитию отрасли

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава кабмина обозначил важность самообеспечения страны продовольственными товарами. Государством принимаются все необходимые меры по созданию благоприятных условий и всесторонней поддержке сельскохозяйственной отрасли. Вместе с тем со стороны бизнеса ожидается открытая и прозрачная работа. Для недопущения неэффективного использования выделяемых государством средств в 2025 году в Казахстане будет проведена масштабная сельскохозяйственная перепись, которая позволит актуализировать данные по земельным и посевным площадям, поголовью животных, сельхозтехнике и инфраструктуре.

«В Послании Президента поставлены конкретные задачи по развитию сельского хозяйства, повышению продуктивности и круглогодичной занятости сельского населения, обеспечению эффективного и прозрачного финансирования отрасли. Эта работа должна осуществляться в тесном сотрудничестве государства и бизнеса. Только так мы добьемся значительных результатов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Во время обсуждения отечественные агропредприниматели озвучили свои предложения по дальнейшему развитию отрасли, а также подняли ряд актуальных вопросов.

«Хочу отметить проделанную в этом году огромную работу по увеличению финансирования отрасли АПК. Аграрии ощутили эту поддержку. Льготные кредиты позволили работать так, как нужно, а не на что хватило средств. Были своевременно закуплены качественные семена, ГСМ, удобрения. Применяя правильно все агротехнологии и при такой поддержке от государства, мы не имеем права получать плохие урожаи. Тут надо сказать о животноводстве: да, это кропотливый трудоемкий процесс, но в животноводстве люди заняты круглый год. Хозяйства в целом должны быть многоотраслевыми, заниматься не только растениеводством, но и наращивать поголовье. Тогда нам не нужны будут никакие квоты на экспорт, будем свободно торговать, завоевывать рынки. Многие из участников сегодняшней встречи не держат скот. Коллеги, надо вовлекаться, всех призываю к этому», — выступил от лица фермерского сообщества председатель Общественного совета по вопросам развития АПК, учредитель компании «Зенченко и К» Геннадий Зенченко.

Предпринимателем также были подняты вопросы развития отечественной науки в области растениеводства, ветеринарии, отмечена важность подготовки профессиональных кадров.

Директор ТОО «Таң ЛТД» Кызылординской области Имамзада Шагиртаев сообщил о том, что в результате межправительственных договоренностей, достигнутых с соседними странами, аграрии региона в текущем году были обеспечены поливной водой. В этом году компания засеяла сельскохозяйственными культурами свыше 2 тыс. га площадей, из них порядка 1,5 тыс. га отведено под рис. Проведена лазерная планировка рисовых полей, что позволило обеспечить 30%-ную экономию поливной воды. На сегодня собрано свыше 50% урожая. Предприниматель выступил с предложением рассмотреть возможность проработки дополнительных мер поддержки аграриев для внедрения водосберегающих технологий.

Также выступил руководитель коммандитного товарищества «Хильниченко и К» из области Жетісу Александр Хильниченко:

«Яркий пример эффективности господдержки – это сахарная отрасль нашей области. Буквально за год есть результаты: вдвое увеличились посевы сахарной свеклы с 7 тыс. га в 2023 году до 13,7 тыс. гектаров в 2024 году; получен рекордный за последнее десятилетие урожай в 600 тыс. тонн. Все это результаты соблюдения агротехнологий: мы работали на качественных семенах, использовали удобрения, вовремя проводили обработку, благодаря чему была обеспечена высокая урожайность. Производители сахарной свеклы готовы и дальше наращивать свою производительность. В 2024 году собственное производство сахара вырастет в 2 раза, достигнув 22% от потребности страны. Хочу отметить, что важным шагом стало увеличение размера субсидирования производства сахарной свеклы как приоритетной культуры с 15 тыс. до 25 тыс. тенге за одну тонну, сданную на переработку».

Согласно данным МСХ, в текущем году, благодаря принятым мерам по внедрению агротехнологий и результатам проводимой диверсификации, аграриями Жамбылской области и области Жетісу ожидается высокий урожай сахарной свеклы. Касательно реализации сахарной свеклы отмечается, что 450 тыс. тонн из Жамбылской области будет переработано на Меркенском сахарном заводе, остальные 100-150 тыс. тонн – на Аксуском сахарном заводе, расположенном в области Жетісу. В свою очередь, переработка урожая позволит произвести 120 тыс. тонн сахара, что значительно повысит самообеспеченность страны сахаром.

Председатель ОО «Фермерский АгроЦентр», в состав которого входят более 60 передовых хозяйств Западно-Казахстанской области, руководитель компании «АгроСервис-Батыс» Армат Бисенов выступил от лица молодых фермеров страны. Он отметил важность внедрения программы «КенДала-2», которая позволила в разы увеличить охват товаропроизводителей льготным кредитованием и соблюдать агротехнологии.

Аграрии ряда регионов выступили с предложениями в режиме видеоконференцсвязи. Генеральный директор «Опытного хозяйства масличных культур» Фарид Абитаев (ВКО), руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Жетысу» Исагулов Жанат (Алматинская область), ТОО «Тулпар LTD» Валерий Голоухов (ЗКО) подняли вопросы использования минеральных удобрений, ценообразования сельскохозяйственной продукции, а также касательно механизмов льготного кредитования в рамках программы по строительству молочно-товарных ферм.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов также озвучил ряд актуальных вопросов, в том числе отметил важность цифровизации сферы АПК.

По итогам встречи премьер-министр поручил государственным органам проработать все предложения бизнеса.