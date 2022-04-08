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​​​​​​​Представлены новые акимы
Анвар Ахметов

Вчера по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу с рабочими визитами посетили Жамбылскую и Кызылординскую области, где приняли участие в работе внеочередных сессий областных маслихатов.

В ходе сессий глава Правительства зачитал депутатам маслихатов письма Президента РК с предложением назначить на должность акимов этих регионов новых кандидатов.

Бердибека Сапарбаева в Жамбылской области сменил Нуржан Нуржигитов. Депутаты одобрили выдвинутую кандидатуру, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

На встрече с активом области Алихан Смаилов поблагодарил Бердибека Сапарбаева за проделанную работу на посту главы региона, отметив его вклад в развитие области, укрепление межнационального согласия, повышение благосостояния и качества жизни населения.

Представляя нового акима облас­ти, Премьер-министр подчеркнул большой опыт Нуржана Нуржигитова на ответственных руководящих постах и обозначил задачи, стоящие перед руководством региона в рамках реализации стратегии построения нового Казахстана.

– Новому областному руководству необходимо проработать и внести предложения в Правительство по их решению. Уверен, что Нуржан Молдиярович, работая совместно с активом региона, успешно выполнит все обозначенные задачи, – сказал Премьер-министр РК.

В Кызылорде Алихан Смаилов озвучил депутатам маслихата предложение Президента РК назначить на должность акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева. Депутаты поддержали его кандидатуру.

В ходе заседания актива Кызыл­ординской области Премьер-министр РК поблагодарил Гульшару Абдыкаликову за планомерную работу по развитию области, реа­лизации важных инфраструктурных проектов и укреплению социальной сферы.

– Гульшара Наушаевна порядка двух лет усердно работала в родном крае. За это время Кызылординская область добилась хороших результатов в плане социально-экономического развития. От имени Главы государства и от себя лично благодарю Вас за вклад в развитие региона, – сказал Алихан Смаилов.

Представляя нового главу регио­на, Премьер-министр РК отметил высокие профессиональные качества и большой опыт работы Нурлыбека Налибаева на ответственных государственных постах, в том числе акимом Шиелийского района и города Кызылорды.

Алихан Смаилов подчеркнул, что руководству области нужно будет направить все усилия на реализацию новых задач, озвученных Президентом страны в Послании народу, в том числе по повышению благосостояния граждан.

– Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию Кызылординской области, имеющей многолетнюю историю. Регион обладает большим потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и других сферах. Прежде всего мы должны осуществить конкретные меры, направленные на улучшение социального положения и качества жизни людей. В Послании Президента в этом году данному вопросу уделяется особое внимание. Как вы знаете, в регионе есть некоторые нерешенные проб­лемы. Особенно чувствительным является вопрос обеспечения водой. Для решения этой проблемы Правительство ведет переговоры с соседними государствами и принимает совместные меры. Будем держать ситуацию на особом конт­роле. Новому акиму области необходимо внести свои предложения в Правительство для решения этих и других проблемных вопросов, – заключил Премьер-министр РК.

* * *

Вчера вечером Премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу в Атырау представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова.

Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева по согласованию с депутатами областного маслихата Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области.

Как подчеркнул Премьер-министр, новый руководитель области ранее уже работал акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области, знает специфику региона.

– Уверен, опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач, – резюмировал глава Правительства РК.

Также Премьер-министр выразил благодарность бывшему акиму Махамбету Досмухамбетову, отметив, что за годы его руководства область добилась положительных результатов в социально-экономическом развитии.

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