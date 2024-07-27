Предстоит серьезное разбирательство

Согласно информации надзорного органа, состоялся конкурс по капитальному ремонту одной из автодорог на сумму 15 млрд тенге. «Однако акимат Алматинской области незаконно отказался от закупки и повторно объявил еще один конкурс – для определения нового победителя, – говорится в сообщении. – Тем самым были ущемлены права предпринимателя. Повторный конкурс отменен актом надзора, акимату рекомендовано заключить договор с действующим победителем конкурса. Аналогичное решение принято судом по иску предпринимателя».

Руководители двух управлений акимата области привлечены к административной ответственности по статьям 173 и 664 КоАП РК «За незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность» и «Непринятие мер по представлению прокурора».

Реакция местных властей не заставила себя долго ждать. В тот же день областное управление государственных закупок сообщило, что админист­ративное дело в отношении его руководителя возбуждено в связи с проведением конкурса на строительство дороги по улице Акын Сара в Карасайском районе. Подчеркнув, что они действовали в рамках законодательства о государственных закупках, а также на основании постановления суда, чиновники выразили несогласие с решением прокуратуры и намерены обжаловать его в установленном законом порядке.

В общем, предстоит дальнейшее разбирательство, в том числе по информации о сумме в 15 млрд тенге, вызвавшей недоумение управления госзакупок.