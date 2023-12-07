Предупрежден – значит защищен

Посетителям демонстрируются предметы, ставшие причиной пожара: например, искореженные от огня утюги, расплавленные ноутбуки и телефоны, железные канист­ры из-под бензина, раздувшийся от жара и лопнувший поперек газовый баллон…

Так горожанам, в частности жителям одного из ЖК областного центра, наглядно показали, что может случиться, если не соблюдать правила пользования газовым баллоном, электрическими нагревателями, другой техникой. Эта выставка стала новой и, похоже, действенной мерой предупреждения ЧС. Думается, для многих она – повод задуматься. Не зря ведь говорят: предупрежден – значит не только вооружен, но и защищен.

Жительница микрорайона «Жансая» Зиза Акылбаева благодарна сотрудникам областного ДЧС за такую нужную профилактическую работу:

– Становится страшно, когда смотришь на эти расплавившиеся, покореженные от огня предметы, а ведь они постоянно нас окружают. Никто не застрахован от ошибок, бытовой небрежности, чего ни в коем случае не должно быть. После подобной демонстрации ты понимаешь, что может загореться вечно включенный ноутбук, неис­правный утюг, который некогда отнести в ремонт, заряжающийся по ночам сотовый телефон. А мы живем в многоквартирном доме… Страшно и за детей. Поэтому сегодня я задала пожарным вопрос: как поступать, случись подобная непредвиденная ситуация в доме? И получила четкий ответ с расписанным алгоритмом действий. Думаю, с этой выставкой сотрудникам ДЧС нужно побывать в каждом ЖК.

В ответ сотрудники ДЧС заверили, что подобная выставка-демонстрация будет проводиться и дальше, в том числе в учебных заведениях, местах большого скопления людей.