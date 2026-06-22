Предупреждение и штраф: МВД напомнило об ответственности за ношение скрывающей лицо одежды

Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями

Фото: пресс-служба МВД

МВД продолжает обеспечивать соблюдение гражданами запрета на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 Закона «О профилактике правонарушений».

Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями.

Также исключением являются необходимость исполнения служебных обязанностей и участие в спортивных и культурных мероприятиях.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.