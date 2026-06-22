Предупреждение и штраф: МВД напомнило об ответственности за ношение скрывающей лицо одежды

Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями
МВД продолжает обеспечивать соблюдение гражданами запрета на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 Закона «О профилактике правонарушений».
Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями.
Также исключением являются необходимость исполнения служебных обязанностей и участие в спортивных и культурных мероприятиях.
За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.
«Подчеркиваем, что запрет направлен исключительно на обеспечение общественной безопасности и действует в отношении любых предметов одежды, скрывающих лицо. Органы внутренних дел продолжают обеспечивать «Закон и Порядок» и призывают граждан соблюдать установленные правила нахождения в общественных местах», — детализировали в правоохранительных органах.