Предупреждение и штраф: МВД напомнило об ответственности за ношение скрывающей лицо одежды

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями

Фото: пресс-служба МВД

МВД продолжает обеспечивать соблюдение гражданами запрета на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Данная норма предусмотрена пунктом 3 статьи 75 Закона «О профилактике правонарушений».

Нарушением признается ношение предметов одежды, закрывающих лицо до степени, препятствующей визуальному распознаванию человека. Запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями и медицинскими показаниями.

Также исключением являются необходимость исполнения служебных обязанностей и участие в спортивных и культурных мероприятиях.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

«Подчеркиваем, что запрет направлен исключительно на обеспечение общественной безопасности и действует в отношении любых предметов одежды, скрывающих лицо. Органы внутренних дел продолжают обеспечивать «Закон и Порядок» и призывают граждан соблюдать установленные правила нахождения в общественных местах», — детализировали в правоохранительных органах.

#МВД #одежда #ЗИП #лицо

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