Весной пойменные территории, а именно там в большей степени сосредоточены городские дачи, опасны для обитания по причине паводка. Однако людей, чей бюджет не позволяет снять или купить более комфортабельное жилье, это не смущает. Весна не за горами, а это значит, что садовые товарищества вновь окажутся в зоне повышенного риска. Одна причина для беспокойства уже есть – количество снега, выпавшего в этом году в регионе. И хотя точный прогноз на весеннее половодье в середине февраля никто не возьмется давать, повод задуматься, безусловно, имеется. Об этом свидетельствуют и представители органов ЧС. Им по службе положена предусмотрительность, ведь именно на их долю выпадет нелегкая обязанность спасать.

Профилактика – лучший способ предотвратить чрезвычайную ситуацию, уверены в управлении по ЧС Уральска. По словам руководителя городского УЧС Марлена Сарсенгалиева, среди председателей садовых товариществ будут распространены предписания, с тем чтобы они провели разъяснительную работу с дачниками.

– В них указан перечень мест, наиболее опасных в период паводка, и необходимые действия в случае, если стихия застанет врасплох, – отметил главный городской спасатель. – При развитии неблагоприятного сценария жители дач должны будут покинуть места своего обитания, переехать к родственникам, знакомым или в эвакуационные пункты, которые организуют городские власти. Об этом дачников предупреждают каждый год, как и о запрете строить дома из самана и камышитовых плит, но так как это самые дешевые и доступные материалы, никто особо не прислушивается, не задумываясь, что в случае чрезвычайной ситуации глиняные домики развалятся в считанные минуты.

Люди, на постоянной основе проживающие на территории дачных товариществ, в основном переехали в Уральск за лучшей жизнью из южных районов области: Жангалинского, Каратобинского, Казталовского и Бокейординского, говорит председатель городского общества садоводов и огородников Алексей Саблин, и средств на возведение кирпичных домов у них нет. Однако все они имеют городскую регистрацию и считаются горожанами.

– После обустройства на дачах запросы новоиспеченных жителей Уральска растут, – отмечает Алексей Саблин. – Они требуют строительства детских садов, водопровода и дорог. Но по закону сделать это можно только за деньги самих дачников, так как городской акимат не может расходовать бюджетные средства на общественные организации, к которым относятся садоводческие товарищества.

А для того, чтобы «зимние» дачники не воровали электро­энергию, что, по словам председателя общества, явление распространенное, 38 обществ были газифицированы опять же за счет собственных средств. Поэтому вполне приемлемые условия для проживания, а главное – демократичность цен на такое жилье привлекают все больше переселенцев из дальних районов. Их численность увеличивается, и остается только надеяться, что весенняя стихия не усложнит их и так непростую жизнь. Тем более что аким Уральска Нариман Туре­галиев еще почти месяц назад предупредил, что в случае если дачные дома пострадают от паводка, никакой компенсации от государства выплачиваться не будет, и квартиры никто не даст, как это произошло в 2011 году. Тогда для пострадавших было построено два многоэтажных дома в одном из микрорайонов Уральска.