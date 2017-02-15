Весной пойменные территории, а именно там в большей степени сосредоточены городские дачи, опасны для обитания по причине паводка. Однако людей, чей бюджет не позволяет снять или купить более комфортабельное жилье, это не смущает. Весна не за горами, а это значит, что садовые товарищества вновь окажутся в зоне повышенного риска. Одна причина для беспокойства уже есть – количество снега, выпавшего в этом году в регионе. И хотя точный прогноз на весеннее половодье в середине февраля никто не возьмется давать, повод задуматься, безусловно, имеется. Об этом свидетельствуют и представители органов ЧС. Им по службе положена предусмотрительность, ведь именно на их долю выпадет нелегкая обязанность спасать.
Профилактика – лучший способ предотвратить чрезвычайную ситуацию, уверены в управлении по ЧС Уральска. По словам руководителя городского УЧС Марлена Сарсенгалиева, среди председателей садовых товариществ будут распространены предписания, с тем чтобы они провели разъяснительную работу с дачниками.
– В них указан перечень мест, наиболее опасных в период паводка, и необходимые действия в случае, если стихия застанет врасплох, – отметил главный городской спасатель. – При развитии неблагоприятного сценария жители дач должны будут покинуть места своего обитания, переехать к родственникам, знакомым или в эвакуационные пункты, которые организуют городские власти. Об этом дачников предупреждают каждый год, как и о запрете строить дома из самана и камышитовых плит, но так как это самые дешевые и доступные материалы, никто особо не прислушивается, не задумываясь, что в случае чрезвычайной ситуации глиняные домики развалятся в считанные минуты.
Люди, на постоянной основе проживающие на территории дачных товариществ, в основном переехали в Уральск за лучшей жизнью из южных районов области: Жангалинского, Каратобинского, Казталовского и Бокейординского, говорит председатель городского общества садоводов и огородников Алексей Саблин, и средств на возведение кирпичных домов у них нет. Однако все они имеют городскую регистрацию и считаются горожанами.
– После обустройства на дачах запросы новоиспеченных жителей Уральска растут, – отмечает Алексей Саблин. – Они требуют строительства детских садов, водопровода и дорог. Но по закону сделать это можно только за деньги самих дачников, так как городской акимат не может расходовать бюджетные средства на общественные организации, к которым относятся садоводческие товарищества.
А для того, чтобы «зимние» дачники не воровали электроэнергию, что, по словам председателя общества, явление распространенное, 38 обществ были газифицированы опять же за счет собственных средств. Поэтому вполне приемлемые условия для проживания, а главное – демократичность цен на такое жилье привлекают все больше переселенцев из дальних районов. Их численность увеличивается, и остается только надеяться, что весенняя стихия не усложнит их и так непростую жизнь. Тем более что аким Уральска Нариман Турегалиев еще почти месяц назад предупредил, что в случае если дачные дома пострадают от паводка, никакой компенсации от государства выплачиваться не будет, и квартиры никто не даст, как это произошло в 2011 году. Тогда для пострадавших было построено два многоэтажных дома в одном из микрорайонов Уральска.