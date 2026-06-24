Свет надежды

Современная медицина все теснее связана с высокими технологиями. Умные аппараты помогают не только проводить сложнейшие операции с ювелирной точностью и выявлять болезни на ранних стадиях, но и лечить эффективно и максимально бережно для пациента.

Одним из наиболее передовых направлений в онкологии сегодня является томотерапия – технология, объединяющая возможности компьютерного томографа и линейного ускорителя. В Казахстане этот метод применяется в Международном онкологическом центре томотерапии UMIT – первом специализированном центре такого профиля в Центральной Азии.

Учреждение было создано в рамках частного инвестиционного проекта и уже несколько лет оказывает высокотехнологичную помощь пациентам со всей страны. О том, как работает томотерапия, какие возможности она открывает для пациентов и почему развитие медицинского туризма становится важной государственной задачей, мы поговорили с директором Международного онкологического центра томотерапии UMIT, MD, MBA Ержаном ШАЯХМЕТОВЫМ.

«КП»: Ержан Мухатаевич, томотерапия – новое слово в лечении онкологических заболеваний, однако широкому кругу людей эта технология пока малознакома. Расскажите о ней простыми словами.

– Постараюсь объяснить максимально доступно. Томотерапия – это современный метод лучевой терапии, который объединяет возможности компьютерной томографии и линейного ускорителя.

Во время лечения аппарат непрерывно вращается вокруг пациента и направляет излучение точно в цель с различных углов. Благодаря этому удается буквально «обволакивать» опухоль лечебной дозой, максимально защищая окружающие здоровые ткани.

Если говорить образно, томотерапия напоминает работу скульп­тора, который с помощью высокоточного инструмента создает нужную форму. Только в нашем случае мы формируем форму лечебной дозы, идеально соответствующую размерам и конфигурации опухоли.

Перед каждым сеансом проводится компьютерная томография непосредственно на лечебном аппарате. Это позволяет ежедневно контролировать положение пациента и корректировать лечение с точностью до миллиметра.

Особенно важна такая точность, когда мы имеем дело с детьми, опухолями головного мозга, органов грудной клетки, малого таза и других анатомически сложных локализаций, где необходимо максимально сохранить функцию здоровых органов.

«КП»: Центр работает уже несколько лет. Какие достижения вы считаете наиболее значимыми?

– Первого пациента мы приняли 1 января 2019 года. За это время нам удалось сформировать полноценный высокотехнологичный онкологи­ческий центр международного уровня.

UMIT стал первым центром томотерапии в Казахстане и Центральной Азии. Мы успешно прошли национальную аккредитацию с присвоением высшей категории, а в 2021 году получили международную аккредитацию Joint Commission International (JCI), которая считается мировым эталоном качества и безо­пасности медицинской помощи.

Наш центр – член Европейского общества лучевой терапии и онкологии (ESTRO), активно внедряет современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. За годы работы томотерапию в рамках государственного заказа прошли около 2 900 пациентов. Для многих из них это стало шансом получить высокоточную лучевую терапию, не выезжая за пределы страны.

Мы – единственный центр в Казахстане, который на регулярной основе выполняет процедуры тотального облучения тела и костного мозга (TBI⁄TMI) детям с онкогематологи­ческими заболеваниями перед транс­плантацией костного мозга. Кроме того, совместно с Национальным научным медицинским центром проводим сложнейшие симультанные операции при сочетании онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказываем помощь пациентам с имплантированными кардиостимуляторами и кардиовертер-дефибрилляторами.

«КП»: За цифрой «2 900 пациентов» стоят реальные человеческие судьбы. Сохраняется ли сегодня доступность томотерапии для граждан?

– За каждой медицинской статис­тикой стоят конкретные люди, семьи и их надежда на выздоровление.

К сожалению, сегодня доступность томотерапии для пациентов су­щест­венно ограничена. После изменений в механизме финансирования и оплаты услуг томотерапии оказание помощи в рамках государственных программ стало практически невозможным.

На протяжении последних полутора лет мы обращаемся в профильные государственные органы с предложениями по восстановлению прежних условий финансирования высокотехнологичной лучевой терапии. Пока этот вопрос остается открытым. В результате оборудование мирового уровня и подготовленные специалисты сегодня не используются в полном объеме, тогда как потребность в лучевой терапии в Казахстане продолжает расти.

Особенно чувствительно это отражается на детях и пациентах со сложными формами онкологи­ческих заболеваний, которым именно томотерапия может обеспечить наиболее безопасное и эффективное лечение. Хотелось бы, чтобы казахстанские пациенты получали такую помощь у себя на родине, а не искали ее в Турции, Южной Корее или других странах.

Высокоточная лучевая терапия должна рассматриваться не как дополнительная опция, а как медицинская необходимость. Уверен, что решение этого вопроса отвечает интересам как пациентов, так и всей системы здравоохранения.

«КП»: Сегодня много говорят о развитии медицинского туризма. Насколько это направление перспективно для Казахстана?

– Медицинский туризм является одним из наиболее быстрорастущих сегментов мировой экономики здравоохранения.

Президент неоднократно подчеркивал важность привлечения инвестиций в высокотехнологичную медицину и развития медицинского туризма как отдельного направления экономики. Мы разработали собственную программу в этой сфере и активно работаем над ее реализацией, участвуем в международных медицинских выставках и форумах.

Еще до пандемии COVID-19 в нашем центре проходили лечение пациенты из США, Франции и стран ближнего зарубежья. Сегодня мы регулярно получаем обращения из Китая, России, стран СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии.

На мой взгляд, Казахстан обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать региональным центром высокотехнологичной онкологической помощи. У нас есть современные технологии, сильные специалисты и международно признанные стандарты качества.

«КП»: Центр имеет международную аккредитацию JCI. Что это значит для пациентов?

– Аккредитация Joint Commission International – это подтверждение соответствия самым высоким мировым стандартам качества и безопасности медицинской помощи. Она охватывает все процессы: от организации работы клиники и безопасности пациентов до клинических протоколов и подготовки персонала.

Для пациента это означает уверенность в том, что лечение проводится по международным стандартам, а все этапы оказания медицинской помощи находятся под строгим контролем. Для иностранных граж­дан наличие JCI – один из ключевых факторов при выборе клиники.

Сегодня UMIT остается единственным специализированным онкологическим центром в Казахстане, имеющим международную аккредитацию JCI.

«КП»: Какие уникальные технологии и процедуры доступны пациентам вашего центра?

– Мы лечим практически все виды онкологических заболеваний. Одно из уникальных направлений – одновременное облучение первичной опухоли предстательной железы и метастазов в костях скелета единым лечебным планом.

Мы также единственный центр в Казахстане, который регулярно проводит лучевую терапию пациентам с тяжелой сердечно-сосудистой патологией и имплантированными кардиостимуляторами. Для многих возможность пройти лучевую терапию определяет шансы на дальнейшее лечение и качество жизни.

«КП»: В последнее время много говорят об искусственном интеллекте в медицине. Как он используется в UMIT?

– Мы внедрили программное обеспечение MIM, использующее технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений и подготовки планов лучевой терапии.

Если раньше подготовка плана лечения занимала несколько дней и требовала большого объема ручной работы, то сегодня многие процессы автоматизированы. В результате получено более высокое качество планов лечения, сокращение сроков подготовки пациентов и снижение частоты лучевых осложнений.

Искусственный интеллект не заменяет врача, но становится мощным инструментом, который помогает специалистам принимать более точные решения.

«КП»: Сегодня много говорят о технологиях, но за всеми достижениями стоят люди. Что вы можете сказать о своей команде?

– Безусловно, главный ресурс любой клиники – это люди. В нашем центре работает команда высоко­квалифицированных специалистов: онкологов, радиологов, хирургов, химиотерапевтов, медицинских сестер и медицинских физиков, многие из которых проходили обучение в ведущих зарубежных клиниках.

Особую роль в лучевой терапии играют медицинские физики. Именно они обеспечивают точность дозиметрических расчетов, контроль качества оборудования и безопас­ность лечения.

Я искренне горжусь нашим коллективом. Это команда единомышленников, которая ежедневно работает ради одной цели – помочь пациенту победить болезнь.

«КП»: Каким вы видите будущее центра UMIT и отечественной онкологии?

– Мы продолжим развивать все направления современной онкологической помощи: раннюю диагнос­тику, лучевую терапию, амбулаторную химиотерапию, онкохирургию, медицинскую реабилитацию и научные исследования.

В ближайших планах – совершенствование технологий тотального облучения тела и костного мозга, внедрение синхронизации лучевой терапии с дыханием, развитие программ международного «второго мнения», расширение сотрудничества с ведущими зарубежными онкологическими центрами. Мы также планируем развивать программы профилактических обследований и раннего выявления рака, поскольку именно ранняя диагнос­тика остается главным фактором успешного лечения.

Уверен, что Казахстан способен стать одним из лидеров региона в области современной онкологии и высокотехнологичной медицинской помощи.

«КП»: Что бы вы хотели сказать читателям в завершение нашей беседы?

– Прежде всего хочу поздравить всех медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником. За каждым успешным лечением стоят тысячи врачей, медицинских сестер, медицинских физиков, лаборантов и других специалистов, которые ежедневно выполняют ­огромную и очень важную работу. Их труд заслуживает самого глубокого уважения и благодарности.

Пациентам и их близким хочу сказать самое главное: рак – это не приговор. Современная медицина располагает огромными возможностями для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Каждый день мы видим истории людей, которые возвращаются к своим семьям, любимой работе и привычной жизни после завершения лечения. Наша миссия проста и понятна: дать пациенту шанс на качественное лечение и выздоровление независимо от сложности диагноза.

Мы верим в будущее казахстанской медицины, верим в силу нау­ки, технологий и человеческого профессионализма.

И, конечно, надеемся, что в ближайшее время будет найдено решение, которое позволит восстановить доступность томотерапии для казахстанских пациентов в рамках государственных программ. Потому что в центре любой медицинской технологии всегда находится человек, его здоровье, семья и его надежда.

Современная медицина способна подарить пациенту самое ценное – шанс на жизнь.