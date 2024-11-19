Предварительные цены на зерно назвали в Продкорпорации

С 18 ноября начался прием заявок сельхозтоваропроизводителей на участие в программе прямого закупа зерна. На эти цели будет направлено 10 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МСХ, в первую очередь закуп зерна будет производиться у небольших крестьянских хозяйств, чтобы обеспечить им сбыт продукции по справедливой стоимости. В результате программы мелкие и средние агроформирования смогут воспользоваться государственными мерами поддержки. Также механизм закупа излишков зерна позволит минимизировать влияние посредников на ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

Продкорпорация приобретает зерно сельхозтоваропроизводителей на конкурентных условиях.

Предварительные цены по программе прямого закупа:

пшеница 3 класса (клейковина 27%+) – 90 000 тенге с НДС;

пшеница 3 класса (клейковина 25%+) – 80 000 тенге с НДС;

пшеница 3 класса (клейковина 23%+) – 75 000 тенге с НДС;

пшеница 4 класса (клейковина 21%+) – 65 000 тенге с НДС;

пшеница 4 класса (клейковина 18%+) – 55 000 тенге с НДС;

пшеница 5 класса (клейковина 18%+) – 50 000 тенге с НДС;

ячмень 2 класса (натура 630 г/л) – 50 000 тенге с НДС.

Совокупный объем закупа от одного агропредприятия планируется ограничить, чтобы удовлетворить потребность в господдержке большего числа фермерских хозяйств. После выделения денежных средств Продкорпорации аграрии смогут получить оплату за поставку зерна. В настоящее время проводятся мероприятия по одобрению финансово-экономического обоснования на получение денег зерновым оператором.

Заявки на участие в программе прямого закупа принимают региональные представительства АО «НК «Продкорпорация». Приемкой зерна занимаются лицензированные хлебоприемные предприятия, определенные оператором.